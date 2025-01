Le ex fidanzate di Berrettini: una non la ricorderai certamente

Berrettini rubacuori: tutte le donne (bellissime) che hanno fatto parte della vita del campione romano.

Non è uno sciupafemmine. Ma, com’è giusto che sia per un ragazzo – anche molto bello – della sua età, Matteo Berrettini ha avuto un bel po’ di flirt. Alle passioni fugaci, in ogni caso, ha sempre preferito le relazioni durature. E lo dimostra il fatto che, malgrado abbia “solo” 28 anni, abbia già avuto due storie abbastanza serie.

Cerca l’amore, insomma, l’affascinante tennista romano che, 4 anni fa, nel giugno del 2021, centrava per la prima volta nella sua carriera una finale Slam. Il successo a Wimbledon ha fatto da apripista e a quel traguardo, come sapranno i bene informati, ne sono poi seguiti molti altri, sebbene il suo fisico abbia spesso fatto le bizze e costretto il nostro martello – così come lo chiamano tutti nell’ambiente tennistico – a mettere da parte qualche sogno che avrebbe potuto, invece, realizzare senza troppi sforzi.

Ma torniamo a concentrarci sulla sfera sentimentale: riavvolgiamo il nastro e facciamo un recap di tutte le donne che, negli ultimi anni, hanno avuto l’onore – e l’onere, essendo lui un atleta molto impegnato e, per forza di cose, poco presente – di stare al fianco dell’amatissimo tennista di origini capitoline. Che oggi, sebbene abbia imparato la lezione e non si esponga più in maniera eccessiva sui social network, sta con Federica Lelli, nota per avere avuto, in passato, una relazione con il cantautore Ultimo. Pronti a fare un viaggio a ritroso nel tempo?

L’amore tormentato con Melissa Satta

Prima che Matteo conoscesse l’influencer con cui sta oggi, nella sua vita c’è stata, come noto, una donna famosa tanto quanto lui. Parliamo di Melissa Satta, ex velina di Striscia la notizia e showgirl, che tra alti e bassi ha fatto parte della quotidianità del tennista per quasi un anno. La loro storia procedeva a gonfie vele e si era fatta anche piuttosto seria, ma qualcosa, ad un certo punto, non è andato secondo i piani.

Un po’ perché Berrettini era ko – come ha confessato lui stesso a posteriori – dal punto di vista psicologico, un po’ perché i due sono stati letteralmente massacrati per questa relazione, fatto sta che, ad un certo punto, la chiacchieratissima coppia è esplosa. Fortuna che, dopo essersi lasciati, non ci è voluto molto perché entrambi ritrovassero la felicità al fianco di qualcun altro. Lui tra le braccia di Federica, lei in quelle di Carlo Gussalli Beretta, ex a sua volta della nota Giulia De Lellis.

Quella volta che Berrettini si diede alla macchia

Se la notizia della relazione con Melissa aveva lasciato a bocca aperta tifosi e appassionati di gossip, il flirt precedente non era stato da meno. Prima di lasciarsi andare alla passione con l’ex velina, infatti, l’ex numero 6 del mondo aveva frequentato un’altra donna dello spettacolo: Paola Di Benedetto. Un amore che in realtà non è mai decollato, per quello che ne sappiamo, tanto è vero che non c’è mai stata alcuna prova fotografica a testimoniare le indiscrezioni relative a questa presunta frequentazione.

Pare, però, che la bella Paola non sia stata trattata con i guanti dal finalista di Wimbledon 2021: le riviste di gossip rivelarono, all’epoca, che Matteo fosse scomparsodall’oggi al domani e che lei ci fosse rimasta – giustamente, aggiungeremmo – molto male. Anche perché, dopo qualche settimana, era arrivata la notizia della sua liaison con la Satta.

Una miss per ricominciare

Prima ancora di consumare questa più che fugace passione con la Di Benedetto, Berrettini si sarebbe concesso qualche altro flirt. Anche in questo caso, però, non si è trattato di relazioni temporanee e mai confermate, è doveroso sottolinearlo, né dal diretto interessato, né dalle fortunate di turno. Pare che prima di Paola ci sia stata Carolina Stramare, la splendida ex Miss Italia originaria di Genova, arrivata, a sua volta, dopo un’altra bellezza mozzafiato.

Berrettini e il flirt con la modella americana

Solo in pochi ricorderanno che, subito dopo aver chiuso una relazione storica, Matteo era stato beccato insieme a Meredith Mickelson, modella ed influencer statunitense. Con lei si è intrattenuto in uno dei periodi più bui della sua carriera, nella primavera del 2022, quando un edema lo costrinse a sottoporsi ad un intervento alla mano e a rimanere fermo ai box per un bel po’ di tempo.

Disseminarono qualche indizio qua e là sui social, ma anche questa passione, come le successive (eccezion fatta per la Satta), si è ben presto esaurita.

Amori sotto rete: gli anni al fianco di Ajla Tomljanovic

La storia più seria, fino a questo momento, Berrettini l’ha avuta con una sua collega. Molti ricorderanno, senz’altro, i tempi della relazione, durata quasi 3 anni, con Ajla Tomljanovic, atleta croata naturalizzata australiana. C’era lei, al suo fianco, ai tempi della finale a Wimbledon. Un legame fortissimo, il loro, che sembrava destinato a durare per sempre ma che, invece, è finito nei primi mesi del 2022.

Non si sa come, non si sa perché, ma certo è che molti fan hanno preso veramente male la notizia, sicuri com’erano che un sentimento come quello che legava Matteo ed Ajla fosse inesauribile. E invece, così non è, perché anche i più grandi campioni del circuito, ora lo sappiamo, hanno i loro problemi di cuore…