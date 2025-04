Pronostici Barcellona-Borussia Dortmund: la doppia ammoniti a quota 13

Pronostici Barcellona-Borussia Dortmund: la doppia ammoniti per il match di Champions League di stasera. Ecco le nostre scelte

Evidente ci sia una squadra favorita. Quella di Flick, grande amico di Kovac, attuale allenatore del Borussia Dortmund.

“Non ci sono segreti” ha detto ieri l’allenatore dei catalani in conferenza stampa. I due si conoscono molto bene, hanno lavorato assieme al Bayern Monaco e si stimano e pure molto. Ma stasera in campo non ci sarà nessuno spazio per i sentimenti vista l’enorme posta in palio che mette sul piatto la partita in terra spagnola. Il Barcellona è una delle favorite per arrivare in fondo a questa manifestazione anche e soprattutto per via di quegli elementi che ha lì davanti. Certo, il Borussia è stata l’ultima finalista, ma pensare che i tedeschi possano riuscire a ripetere l’impresa dello scorso anno ci appare difficile. Ma questi sono discorsi che onestamente in questo articolo ci interessano poco, noi qui andiamo a vedere quelli che potrebbero essere gli ammoniti.

Pronostici Barcellona-Borussia Dortmund: le nostre scelte per gli ammoniti

Partiamo dagli ospiti che, sanno benissimo, di dover affrontare una partita difensivamente perfetta – e serve anche molta fortuna – per cercare di tenere in piedi il discorso qualificazione anche nel match di ritorno. Soprattutto Yamal è il pericolo numero uno e dovrebbe agire dalle parti di Bensebaini: 10 presenze in Champions League per il difensore, accompagnate da 4 ammonizioni. In Bundesliga, invece, i gialli presi sono 6 in 25 presenze. Quasi una sentenza.

Otto presenze nella massima competizione europea e 2 gialli, invece, per Inigo Martinez, difensore centrale del Barcellona. Kovac dovrebbe schierare Adeyemi, velocissimo nel ruolo di seconda punta al fianco di Guirassy, e il giocatore si potrebbe trovare non solo in difficoltà in caso di sgasata – magari in una ripartenza, ce ne potrebbero essere molte – ma pure costretto a fare un fallo tattico per evitare guai peggiori. In poche parole, tra le fila dei catalani, è quello maggiormente indiziato per beccarsi il cartellino giallo.

Bensebaini ammonito plus, e Inigo Martinez ammonito plus, su Goldbet, valgono 12,98 volte la posta.