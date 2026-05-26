Pronostico Lanus-Mirassol: questo risultato fa comodo a entrambe

Lanus-Mirassol è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra martedì e mercoledì alle 00:00: tv, streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Le due sconfitte patite contro Always Ready e LDU Quito hanno condannato definitivamente gli argentini del Lanus, la cui avventura in Libertadores è di fatto già terminata. Eppure la campagna continentale non era iniziata male per il Granate, che dopo le prime tre gare aveva collezionato 6 punti su 9 (una sconfitta e due vittorie di fila). In trasferta, però, la squadra allenata da Mauricio Pellegrino ha fatto molta più fatica, perdendo tutte e tre le partite disputate fuori casa.

Ora al Lanus non rimane che salvare il salvabile, chiudendo al terzo posto nel gruppo G e consolandosi con la retrocessione in Copa Sudamericana. I Granate di punti ne hanno 6 ma non possono più raggiungere il LDU Quito secondo, a quota 9 ma in vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti. Se gli argentini però dovessero perdere contro il Mirassol rischierebbero al contempo di essere sorpassati dall’Always Ready, che pur avendo tre punti in meno è in vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti (1-0 Lanus all’andata e sconfitta per 4-0 in Bolivia).

E il Mirassol? Il club brasiliano in quest’ultima giornata guarda tutti dall’alto verso il basso, avendo totalizzato 12 punti su 15. La fase a eliminazione diretta è in cassaforte ma per blindare il primo posto serve ancora un ultimo sforzo. L’LDU, infatti, ha ancora una piccola possibilità di arrivare davanti a tutti: gli scontri diretti sono in parità (2-0 per gli ecuadoriani all’andata e 2-0 per il Leao al ritorno) ma in caso di arrivo a pari punti farebbe fede la differenza reti complessiva. Il Mirassol in ogni caso è in vantaggio anche da questo punto di vista, ma di un soffio (+4 contro +2).

Come vedere Lanus-Mirassol in streaming

Lanus-Mirassol, in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì alle 00:00, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Una partita che si preannuncia come una vera e propria scacchiera tattica a basso ritmo. Il Lanus, tra le mura amiche, si trasforma in una squadra estremamente prudente e abbottonata: gli argentini sono reduci da una striscia clamorosa di sei Under 1.5 casalinghi consecutivi, e addirittura in ben 11 partite di fila almeno una delle due squadre è rimasta a secco di gol. Pellegrino baderà prima di tutto a non scoprirsi, sapendo che un KO rischierebbe di far sfumare anche la Sudamericana. Il Mirassol, dal canto suo, rispecchia lo stile pragmatico che lo ha portato in vetta. Ai brasiliani basta un pareggio per festeggiare il primo posto e garantirsi il ritorno degli ottavi in casa. E difficilmente forzeranno i ritmi.

I trend statistici interni del Lanus e le necessità di classifica del Mirassol convergono verso un match bloccato, con pochissimi spazi e scarse occasioni da rete. Per chi cerca una combo d’esperienza, la combo X2+Under 3.5 è la soluzione più opportuna.

Le probabili formazioni di Lanus-Mirassol

LANUS (4-4-2): Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, De La Vega, Salvio, Valois; Carrera, Sepúlveda.

MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; João Victor, Yago Felipe, Borges, Lucas Ramón; José Aldo, Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo, Alesson; Nathan Fogaça.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0