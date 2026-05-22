Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni

Verona-Roma è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quando mancano 90 minuti alla fine della Serie A 25-26, la Roma si ritrova clamorosamente padrona del proprio destino nella corsa al quarto posto. Quella Champions League che i giallorossi non giocano dal lontano 2019 non è mai stata così vicina negli ultimi sette anni: alla squadra di Gian Piero Gasperini basterà una vittoria contro il Verona già retrocesso da settimane per raggiungere al fotofinish un obiettivo che soltanto un mese fa sembrava definitivamente sfumato. Pellegrini e compagni però non hanno mai smesso di crederci, neppure dopo le polemiche interne alla società che hanno portato l’ex allenatore Claudio Ranieri – ormai ai ferri corti con il Gasp – a dimettersi dall’incarico di senior advisor.

Dalla sconfitta con l’Inter dello scorso 5 aprile la Lupa ha inanellato cinque vittorie e un pareggio, striscia in cui Gasperini ha ritrovato pure la solidità difensiva della prima parte di campionato: il 2-0 rifilato alla Lazio nel derby una settimana fa è stato il quarto clean sheet nelle ultime sei giornate. Il successo nella stracittadina, decisa da una doppietta di Mancini, ha permesso alla Roma di scavalcare la Juventus, a sorpresa crollata con la Viola, e di tenere il passo del Milan, con cui attualmente condivide lo stesso numero di punti, 70 (rossoneri davanti per via degli scontri diretti). Dietro, a -2, la coppia formata da Como e Juve.

Gasp e i suoi, tuttavia, non possono rilassarsi. In caso di pareggio al “Bentegodi” potrebbero finire a pari punti con Diavolo, Signora e e lariani ma se dovesse verificarsi questo guazzabuglio i capitolini verrebbero penalizzati dalla classifica avulsa.

Il Verona sta onorando il campionato

La paura di una “fatal Verona”, dunque, aleggia tra la tifoseria giallorossa, anche se la Roma dell’ultimo periodo non può temere gli scaligeri. Che, ad ogni modo, stanno onorando il torneo, malgrado siano già rasegnati alla discesa in cadetteria da settimane. Domenica scorsa i gialloblù hanno fermato a San Siro l’Inter neocampione d’Italia (1-1), mentre nelle tre gare precedenti avevano tenuto testa al Como (0-1) e pareggiato con avversari sulla carta più motivati come Lecce e Juventus (ben cinque Under 2.5 di fila).

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, dovrà fare a meno dello squalificato Gagliardini. A centrocampo toccherà a Lovric, Bernede e Akpa Akpro. Nella Roma assenze pesanti, soprattutto quella di Wesley, fermato dal giudice sportivo. Rischiano di non esserci anche N’Dicka e Koné.

Come vedere Verona-Roma in diretta tv e in streaming

Verona-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Roma secondo noi vincerà la partita per prendersi l’Europa che conta, ma non ci aspettiamo una goleada oppure un match dalle praterie spalancate. Il Verona è una squadra incredibilmente solida in questo finale nonostante la retrocessione: gli scaligeri sono reduci da ben 5 esiti Under 2.5 consecutivi, avendo bloccato anche Inter e Juventus. La squadra di Gasperini baderà dunque al sodo, sbloccherà la gara e la gestirà con il cinismo tipico delle squadre guidate dall’ex tecnico dell’Atalanta. Un successo di misura per i giallorossi, che manterranno la porta inviolata contro un attacco, quello veneto, che fatica a pungere ma che difende con orgoglio prima di salutare la massima serie.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2