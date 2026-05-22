Pronostico Napoli-Udinese: Conte si congeda con una vittoria

Napoli-Udinese è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due anni possono bastare, poi è il tempo di cambiare aria. Antonio Conte, salvo clamorosi colpi di scena che all’orizzonte non pare ce ne possano essere, saluterà il Napoli dopo la partita contro l’Udinese in programma domenica pomeriggio. E lo vuole fare nel migliore dei modi, con una vittoria.

Gli azzurri con l’affermazione a Pisa della scorsa settimana hanno conquistato il pass per la prossima Champions League. Un obiettivo raggiunto, anche se per via dei molti infortuni avuti in stagione il Napoli non ha mai potuto difendere davvero il titolo conquistato lo scorso anno. Ma questo non toglie nulla ai grandi meriti dell’Inter.

Sarà un pomeriggio particolare, in poche parole, quello campano. L’Udinese di Runjaic, che pare essere già in vacanza, farà quasi da sparring partner agli azzurri che vogliono chiudere nel migliore dei modi una stagione fortunata e vogliono tra le altre cose pure salutare con una vittoria Antonio Conte.

Come vedere Napoli-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Udinese è in programma domenica alle 18 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Il saluto di Conte sarà con una vittoria. Dentro una gara da almeno un gol per squadra. Una sfida quella del Maradona che regalerà emozioni, sia in campo sia in panchina. Una sfida sicuramente da vedere.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Zemura; Buksa, Davis.

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POSSIBILE RISULTATO: 2-1