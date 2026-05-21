Pronostico Fiorentina-Atalanta: i tatticismi possono saltare

Fiorentina-Atalanta è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Viola e Dea si presentano alla trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 25-26 senza più obiettivi concreti. A Firenze non vedono l’ora di archiviare una stagione che passerà alla storia come una delle più brutte e deludenti di sempre, in cui i sogni Champions si sono presto trasformati nell’incubo retrocessione, paura con cui la Fiorentina ha dovuto convivere fino a pochi turni fa, dal momento che la salvezza aritmetica è arrivata soltanto alla terzultima giornata al “Franchi” contro il Genoa.

La squadra di Paolo Vanoli in ogni caso ha trovato il modo di farsi “perdonare”, almeno in parte, dai propri tifosi: domenica scorsa ha scombinato i piani di una rivale storica, la Juventus, andando a vincere – contro ogni pronostico – all’Allianz Stadium (0-2, gol dei centrocampisti Ndour e Mandragora), facendo scivolare i bianconeri al sesto posto ed estromettendoli probabilmente dalla corsa Champions. Uno scherzetto che davvero in pochi potevano prevedere, alla luce delle motivazioni differenti ma soprattutto considerando le scialbe prestazioni offerte nell’ultimo mese dai gigliati, prima di Torino reduci da quattro gare senza vittorie in cui avevano segnato a malapena una rete.

Vanoli, uno dei principali artefici di una salvezza che in autunno, quando fu arruolato al posto del disastroso Pioli, non sembrava così scontata – la Viola a fine dicembre era ultima in classifica e non aveva ancora vinto dopo 15 giornate – ora punta a chiudere in bellezza, provando a convincere il direttore sportivo Paratici a confermarlo. Non a caso le sue quotazioni, stando agli ultimi rumors, sono in netta salita.

Palladino, riconferma difficile

Il futuro di Raffaele Palladino, invece, sembra essere sempre più lontano da Bergamo. L’ex allenatore della Fiorentina, che un anno fa si dimise un mese dopo aver firmato il rinnovo per divergenze con alcuni dirigenti, potrebbe non essere riconfermato nonostante la sterzata che è riuscito a dare a campionato in corso ereditando una situazione per nulla semplice dal predecessore Juric.

La sua Atalanta, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Bayern Monaco, si è un po’ affievolita: da marzo in poi i nerazzurri hanno vinto a malapena tre gare e sono stati pure fatti fuori dalla Coppa Italia da una Lazio non trascendentale. Il prossimo anno sarà Conference League, obiettivo raggiunto aritmeticamente una settimana fa malgrado il KO interno con il Bologna (0-1). L’Atalanta, anche in caso di arrivo a pari punti con i felsinei (adesso a -3), non verrebbe scavalcata dai rossoblù neppure se perdesse a Firenze, grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti. Il settimo posto però non fa certo fare i salti di gioia ad un club che nell’ultimo decennio è cresciuto tantissimo al punto da modificare il suo status.

Nella sfida del “Franchi” Palladino ritrova Hien: indisponibili solo Kossounou e Bernasconi. Sulla trequarti ballottaggio tra Samardzic e De Ketelaere. Nella Viola invece ancora assente Kean, sempre alle prese con il problema alla tibia. Grave infortunio per Parisi: sulla corsia destra agirà Harrison, dietro Comuzzo prenderà il posto dello squalificato Ranieri. Gudmundsson potrebbe partire nuovamente dalla panchina.

Come vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Atalanta, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Le motivazioni di classifica sono azzerate, il che lascia spazio alla spensieratezza e alla voglia dei due tecnici di mettersi in mostra per il futuro. Vanoli si gioca la riconferma sulla panchina viola dopo aver compiuto un autentico miracolo salvezza a partire da dicembre; Palladino, al contrario, sembra ai saluti con la Dea ma ci terrà a fare bella figura davanti al suo vecchio pubblico.

Senza l’assillo del risultato a tutti i costi e con le difese che fisiologicamente potrebbero concedere qualcosa in più nell’ultimo atto del campionato, ci aspettiamo una partita aperta, dove entrambe le squadre riusciranno a trovare la via della rete. L’entusiasmo della Viola dopo il blitz di Torino e la qualità offensiva dei bergamaschi garantiscono spettacolo. Per una quota combo, l’1X+Gol è un’ottima opzione. L’Atalanta peraltro non vince a Firenze da ben 5 anni e questo tabù, unito alle minori motivazioni dei nerazzurri, potrebbe spingere l’inerzia leggermente a favore dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1