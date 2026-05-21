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I pronostici di giovedì 21 maggio: ultima giornata Saudi Pro League, Eredivisie e Bundesliga

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I pronostici di giovedì 21 maggio, c’è l’ultima giornata della Saudi Pro League e gli spareggi in Eredivisie e Bundesliga

Si chiude questa sera la Saudi Pro League, in palio c’è ancora il titolo con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che dovrebbe però andare incontro a un vero e proprio suicidio sportivo per non trionfare, dopo il pareggio beffa subito all’ultimo minuto contro l’Al Hilal nello scontro diretto. Nell’ultima giornata di campionato, con due punti di vantaggio sull’Al Hilal ma in svanteggio negli scontri diretti, Cristiano Ronaldo e compagni devono assolutamente vincere.

I pronostici di giovedì 21 maggio: ultima giornata Saudi Pro League, Eredivisie e Bundesliga (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

L’avversaria sarà il Damac che è però in corsa per evitare la retrocessione e venderà cara la pelle. Lo scarto tecnico tra le due squadre è però evidente e la voglia di vincere di Cristiano Ronaldo dovrebbe bastare per evitare brutti scherzi. L’Al Hilal non si arrenderà comunque prima del tempo, e dovrebbe centrare la vittoria sul campo dell’Al Fayha a metà classifica e privo di particolari motivazioni.

In zona salvezza l’Al Riyadh ha invece l’occasione ghiotta di superare proprio il Damac all’ultima curva: in casa contro l’Al Okhdood già retrocesso i tre punti sono obbligatori.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 2,5 in Al Ittihad-Al-Qadsiah, Saudi Pro League, ore 20:00

Vincenti

  • AL HILAL (in Al Fayha-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • AL RIYADH (in Al Riyadh-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • AL NASSR (in Al Nassr-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • AL TAAWOUN (in Al Hazem-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • CLUB BRUGGE (in Mechelen-Club Brugge, Belgium Pro League, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Al Fayha-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Al Nassr-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Al Hazem-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Mechelen-Club Brugge, Belgium Pro League, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Al Ittihad-Al-Qadsiah, Saudi Pro League, ore 20:00
  • NEOM SC-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.25 GOLDBET ; 9.09 SPORTBET; 8.25 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Wolfsburg-Paderborn, Spareggio Bundesliga, ore 20:30

 

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