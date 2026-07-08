Fritz-Zverev, la resa dei conti continua a Wimbledon: il pronostico

Taylor Fritz e Alexander Zverev si affronteranno ai quarti di finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match di mercoledì 8 luglio.

Sarà un quarto di finale non del tutto inaspettato, magari, ma non per questo poco avvincente, anzi. Quella in programma nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio sarà, al contrario, una delle sfide più attese di Wimbledon, considerando che a contendersi un posto in semifinale ci saranno due campioni del calibro di Taylor Fritz e Sascha Zverev. Il primo continua ha confermato per l’ennesima volta il suo straordinario feeling con l’erba, arrivando all’appuntamento contro il tedesco dopo un percorso convincente, nel quale ha saputo superare anche un avversario imprevedibile come Alexander Bublik. Lo statunitense ha dato l’impressione di avere ancora margine e, soprattutto, di essere approdato alla seconda settimana con grande fiducia.

Anche il neo campione del Roland Garros, dal canto suo, ha raggiunto i quarti con pieno merito, ma il suo cammino è stato decisamente più tortuoso rispetto a quello del suo prossimo avversario. L’ottavo di finale contro Jiri Lehecka è stato interrotto per oscurità e si è concluso soltanto il giorno successivo, costringendo il tedesco a vivere due giornate consecutive con la stessa partita ancora aperta. È difficile stabilire quanto questo possa incidere, ma di certo restare “dentro” un match per quasi 48 ore non è il modo ideale per prepararsi ad affrontare un quarto di finale di questo livello.

C’è poi un dato che pesa, e non poco, nella lettura del match: quello relativo, cioè, ai precedenti tra questi due giocatori. Fritz conduce per 10-5 e arriva da una striscia aperta di sette vittorie consecutive contro il tedesco. L’ultima è maturata ad Halle, sempre sull’erba, ma nel conto rientra anche il successo ottenuto negli ottavi di Wimbledon del 2024, quando rimontò Zverev dopo aver perso i primi due set. Un insieme di risultati che, almeno sul piano psicologico, fa pendere l’ago dalla parte dello statunitense.

Fritz-Zverev: il pronostico

Il match, a dispetto di tali precedenti, promette equilibrio e difficilmente si risolverà in poco tempo. Entrambi hanno dimostrato di essere in ottima forma e possiedono l’esperienza necessaria per gestire la pressione di una sfida che vale la semifinale. Soprattutto Zverev, che adesso è un campione Slam. Ci sono tuttavia alcuni dettagli che ci fanno propendere verso la vittoria di Fritz, che ha avuto un percorso più lineare all’All England Club e che arriva con maggiore continuità di rendimento. Può poi contare, come detto, su una serie positiva nei confronti diretti che, inevitabilmente, pesa anche sotto il profilo psicologico. Zverev, invece, potrebbe risentire almeno in parte delle energie fisiche e mentali spese per completare l’ottavo distribuito su due giorni. Per questo motivo il pronostico sorride, seppur di poco, allo statunitense. La sensazione, in ogni caso, è che serviranno almeno 4 set per decidere a chi spetti l’accesso in semifinale.