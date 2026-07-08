I pronostici di mercoledì 8 luglio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 8 luglio, in questo giorno di sosta dei Mondiali riflettori puntati su Champions e Conference League

Il mercoledì di Champions League si apre con il Kairat Almaty che, dopo l’incredibile impresa dello scorso anno culminata con lo storico approdo alla League Phase, sogna di replicare quella lunghissima ed emozionante cavalcata continentale.

I kazaki godono di un vantaggio enorme. La Premier League locale è in pieno svolgimento e la squadra di Rafael Urazbakhtin – oggi seconda a un solo punto dall’Ordabasy capolista – viaggia a ritmi altissimi.

Di contro, i montenegrini del Sutjeska Nikšić sono ancora in pieno precampionato, non hanno ancora il ritmo nelle gambe e hanno mostrato una preoccupante anemia offensiva nelle amichevoli estive (tutte perse di misura, con un solo gol segnato in tre match). Considerando l’ottima forma interna del Kairat, qualsiasi risultato diverso da una vittoria casalinga sarebbe un mezzo miracolo. Il che rende il segno 1 la base forte del pomeriggio.

Chiude il quadro lo scoppiettante incrocio tra i campioni bielorussi del ML Vitebsk e i rumeni dell’Universitatea Craiova. Il Vitebsk sta vivendo un’ascesa verticale clamorosa grazie a investimenti massicci e ha trovato nel nuovo acquisto Kontsevoy un terminale offensivo devastante. I padroni di casa hanno vinto 7 delle ultime 10 partite registrando una media monstre di 4.1 gol totali a partita, con il segno Gol comparso nell’80% dei casi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Flora Tallinn-Iberia, Champions League, ore 18:00

Vincenti

KAIRAT (in Kairat Almaty-Sutjeska, Champions League , ore 18:00)

(in Kairat Almaty-Sutjeska, Champions League ore 18:00) BALLKANI (in Connah’s Q.-Ballkani, Conference League, ore 19:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Flora Tallinn-Iberia , Champions League , ore 18:00

, , ore 18:00 Kairat Almaty-Sutjeska, Champions League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Vitebsk-Universitatea Craiova, Champions League, ore 19:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 5.33 GOLDBET ; 5.43 SPORTBET; 5.33 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Flora Tallinn-Iberia, Champions League, ore 18:00