Home » Pronostici » I pronostici di mercoledì 8 luglio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 8 luglio: Champions League e Conference League

di

I pronostici di mercoledì 8 luglio, in questo giorno di sosta dei Mondiali riflettori puntati su Champions e Conference League

Il mercoledì di Champions League si apre con il Kairat Almaty che, dopo l’incredibile impresa dello scorso anno culminata con lo storico approdo alla League Phase, sogna di replicare quella lunghissima ed emozionante cavalcata continentale.

I pronostici di mercoledì 8 luglio: Champions League e Conference League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

I kazaki godono di un vantaggio enorme. La Premier League locale è in pieno svolgimento e la squadra di Rafael Urazbakhtin – oggi seconda a un solo punto dall’Ordabasy capolista – viaggia a ritmi altissimi.

Di contro, i montenegrini del Sutjeska Nikšić sono ancora in pieno precampionato, non hanno ancora il ritmo nelle gambe e hanno mostrato una preoccupante anemia offensiva nelle amichevoli estive (tutte perse di misura, con un solo gol segnato in tre match). Considerando l’ottima forma interna del Kairat, qualsiasi risultato diverso da una vittoria casalinga sarebbe un mezzo miracolo. Il che rende il segno 1 la base forte del pomeriggio.

Chiude il quadro lo scoppiettante incrocio tra i campioni bielorussi del ML Vitebsk e i rumeni dell’Universitatea Craiova. Il Vitebsk sta vivendo un’ascesa verticale clamorosa grazie a investimenti massicci e ha trovato nel nuovo acquisto Kontsevoy un terminale offensivo devastante. I padroni di casa hanno vinto 7 delle ultime 10 partite registrando una media monstre di 4.1 gol totali a partita, con il segno Gol comparso nell’80% dei casi.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Flora Tallinn-Iberia, Champions League, ore 18:00

Vincenti

  • KAIRAT (in Kairat Almaty-Sutjeska, Champions League, ore 18:00)
  • BALLKANI (in Connah’s Q.-Ballkani, Conference League, ore 19:30)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Flora Tallinn-Iberia, Champions League, ore 18:00
  • Kairat Almaty-Sutjeska, Champions League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Vitebsk-Universitatea Craiova, Champions League, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 5.33 GOLDBET ; 5.43 SPORTBET; 5.33 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Flora Tallinn-Iberia, Champions League, ore 18:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni