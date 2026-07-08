Pronostico Dinamo Kiev-Universitatea Cluj: la differenza la fa il giovane bomber

Dinamo Kiev-Universitatea Cluj è un match valido per il primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La Dinamo Kiev nell’ultimo campionato non è riuscita a difendere il titolo vinto l’anno prima, arrivando solamente quarta e a -15 dai rivali dello Shakhtar Donetsk, tornati sul trono d’Ucraina. Una stagione nel complesso deludente, “salvata” però dalla vittoria della coppa nazionale (3-1 al Chernihiv in finale), fondamentale per garantirsi quantomeno il pass per i turni preliminari di Europa League.
Il club della capitale, proprio in virtù di quel successo, ha confermato il tecnico Igor Kostyuk, che davanti farà di nuovo affidamento sul classe 2006 Ponomarenko, autore di 16 gol nella stagione 2025-26 tra campionato, Conference League e Ukraine Cup.
Il giovane centravanti è apparso in gran forma nelle ultime amichevoli: venerdì scorso ha messo a segno una doppietta nel test con gli austriaci del LASK Linz, piegati 2-0 dalla Dinamo. Tre le vittorie nel precampionato per gli uomini di Kostyuk, la cui unica sconfitta è arrivata con una squadra rumena, il Rapid Bucarest. Guarda caso il debutto ufficiale nelle qualificazioni alla prossima Europa League avverrà proprio con una compagine della Superliga Romaniei, l’Universitatea Cluj.
Una squadra da non sottovalutare e che nello scorso campionato ha tenuto testa fino alla fine all’Universitatea Craiova, campione di Romania, ma chiudendo davanti ai rivali cittadini del Cluj, una soddisfazione tutt’altro che banale. In panchina siede un tecnico italiano, Cristiano Bergodi – da ormai oltre un decennio conoscitore del calcio rumeno – mentre a centrocampo ritroviamo l’ex Lazio e Spal Murgia. La stella dell’Universitatea Cluj però è l’attaccante bosniaco Lukic, capocannoniere lo scorso anno con 18 gol. Ad ogni modo, l’avvicinamento dei bianconeri a questa sfida non è stato dei migliori: in amichevole hanno fatto registrare un pareggio e due sconfitte, entrambe molto pesanti contro Vojvodina (0-3) e Nyiregyahaza (3-0).
Come vedere Dinamo Kiev-Universitatea Cluj in diretta tv e streaming
Dinamo Kiev-Universitatea Cluj, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
La Dinamo Kiev ha tutte le carte in regola per imporre il proprio ritmo e portare a casa la vittoria nel match d’andata. Tuttavia, la solidità difensiva degli ucraini non è ancora perfetta e la squadra di Bergodi ha le armi per provare a pungere di rimessa. La combo che unisce il successo interno a un numero totale di gol compreso tra 1 e 4 offre la massima copertura regolando la gara su binari logici. Guardando i trend statistici, la Dinamo registra una media totale di 3.4 gol complessivi a partita e una tendenza spiccata a subire almeno una rete. Se i rumeni riusciranno a sfruttare la fame di gol di Lukic, la quota “Gol” può regalare grandi soddisfazioni.
Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Universitatea Cluj
DINAMO KIEV (4-1-4-1): Neshcheret; Korobov, Mykhavko, Popov, Dubinchak; Brazhko; Voloshyn, Yatsyk, Pikhalenok, Yarmolenko; Ponomarenko.
UNIVERSITATEA CLUJ (4-2-3-1): Lefter; Koubish, Cristia, Kipchu, Mikanovich; Kodrya, Bik; Mendy, Nistor, Stanoev; Lukic.
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