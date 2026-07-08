Pronostici Europa League 9 luglio: occhio a queste statistiche

Europa League, ai nastri di partenza anche squadre tutt’altro che sconosciute come Qarabag, Sheriff Tiraspol e Dinamo Kiev. In campo pure il CSKA Sofia dell’italiano Sensi.

La nuova stagione di Europa League ricomincia a distanza di poco più di un mese dal trionfo dell’Aston Villa di Unai Emery, vincitore dell’ultima edizione grazie a un travolgente 3-0 in finale sul Friburgo. Tra le grandi protagoniste della League Phase ci saranno anche le italiane Juventus e Milan, il cui percorso inizierà però direttamente dalla fase a girone unico.

Dal primo turno di qualificazione partono stavolta squadre tutt’altro che sconosciute al grande pubblico e che in passato hanno pure calcato palcoscenici continentali importanti. Il Qarabag, ad esempio, che lo scorso anno ha addirittura partecipato alla League Phase della Champions League, arrivando a sorpresa a giocare la fase ad eliminazione diretta.

L’undici azero sfida gli islandesi del Vestri e, nonostante qualche passaggio a vuoto nelle amichevoli estive, vanta un attacco guidato dalla freccia colombiana Duran che promette scintille contro una difesa ospite che incassa 1.8 gol a partita. Il nostro pronostico va deciso sull’Over 2.5. Discorso simile per la Dinamo Kiev, nobile decaduta che sfida l’Universitatea Cluj guidata dall’italiano Cristiano Bergodi. I favori del pronostico alla Motor Lublin Arena (campo neutro per via della guerra) sono tutti per gli ucraini, trascinati dal gioiellino Ponomarenko e capaci di viaggiare a 2.3 reti di media nelle ultime uscite. La quota ideale per noi è la combo 1+Multigol 1-4, considerando il divario tecnico e le difficoltà esterne dei rumeni.

Favorito anche lo Sheriff Tiraspol, che ospita gli sloveni dell’Aluminij. Il club della Transnistria in patria ha blindato la propria difesa (porta inviolata in sei delle ultime dieci gare) e probabilmente beneficierà della scarsa vena realizzativa degli ospiti (appena 0.6 gol a partita). Puntiamo convinti sulla combo 1+No Gol.

Aria di derby in Vojvodina-Ferencvaros

Si gioca anche a Sofia, dove il CSKA attende gli irlandesi del Derry City. Gli uomini di Hristo Yanev – che quest’anno può contare sul talento di Stefano Sensi, sfortunatissimo in Italia per via dei continui infortuni – hanno mostrato un ottimo feeling con la via della rete durante i test estivi (vittorie per 3-0 e 3-2) e fanno della solidità interna il proprio fortino.

Di contro, il Derry arriva in Bulgaria con il morale a terra dopo il pesante ko per 4-2 incassato contro il Waterford in patria e dovrà fare a meno del centrocampista Markey per infortunio. La nostra scelta ricade sull’Over 2.5.

Chiusura in grande stile con l’attesissimo incrocio di confine tra Vojvodina e Ferencvaros, due squadre vicine geograficamente ma che non si sono mai affrontate prima d’ora.

I serbi di Novi Sad arrivano dal secondo posto in patria e da una finale di coppa persa ai rigori contro la Stella Rossa, mettendo in mostra un attacco da quasi due reti a partita.

Gli ungheresi del Ferencvaros, dal canto loro, masticano amaro per aver perso lo scudetto per un punto a favore del Győr e cercano un immediato riscatto europeo dopo aver battuto il Qarabag in amichevole. Con due reparti offensivi prolifici (2.03 gol di media per gli ospiti, 1,78 per i padroni di casa), l’esito più probabile è il segno Gol.

La nostra multipla

QARABAG-IF VESTRI Over 2.5

DINAMO KIEV-UNIVERSITATEA CLUJ 1+Multigol 1-4

SHERIFF TIRASPOL-ALUMINIJ 1+No Gol

CSKA SOFIA-DERRY CITY Over 2.5

VOJVODINA-FERENCVAROS Gol

Comparazione quote

Il segno Over 2.5 in CSKA Sofia-Derry City è quotato a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno Gol in Vojvodina-Ferencvaros è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet.

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