Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Lecce-Genoa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Il Lecce ha seriamente rischiato di non essere padrone del proprio destino in quest’ultima giornata di Serie A che deciderà le sorti di parecchie squadre, tra cui quella giallorossa. Domenica scorsa, fino al minuto 95 della sfida del Mapei Stadium con il Sassuolo, gli uomini di Eusebio Di Francesco erano nuovamente sprofondati in zona retrocessione: i neroverdi, infatti, avevano trovato il gol del 2-2 a una manciata di minuti dal 90′ e la Cremonese, nel frattempo vittoriosa a Udine, ne aveva approfittato per operare il sorpasso. Ma in extremis il Lecce è riuscito a rimettere il muso davanti grazie alla rete del 2-3 di Stulic, arrivata praticamente a tempo scaduto. Un gol di capitale importanza, che potrebbe aver indirizzato la corsa salvezza, ormai circoscritta a grigiorossi e giallorossi.
La classifica adesso recita Lecce 35, Cremonese 34. A Di Francesco, insomma, basta una vittoria nel match casalingo con il Genoa per chiudere ogni discorso e garantirsi un altro anno in massima serie (sarebbe il quinto di fila). I rossoblù, tra l’altro, arrivano in Salento con le valigie per le vacanze già pronte, non avendo più obiettivi da tre giornate.
La Cremonese, invece, dovrà vedersela con un Como che può ancora andare in Champions League e difficilmente regalerà qualcosa. Anche un pareggio, dunque, potrebbe bastare per portare a casa la salvezza, a meno che i lombardi non si aggiudichino il derby. E nel caso in cui chiudano entrambe a quota 35 punti (KO del Lecce e pareggio della Cremonese)? A quel punto andrebbe in scena lo spareggio, non contano più né scontri diretti né differenza reti.
La sensazione è che il Grifone non si opporrà più di tanto: da quando è la salvezza è diventata aritmetica, la squadra allenata da Daniele De Rossi si è un po’ rilassata, conquistando solo due punti nelle ultime quattro (una settimana fa sconfitta interna con il Milan, corsaro 1-2 a Marassi). Il tecnico romano in Salento ne approfitterà per continuare a dare spazio a chi ha giocato poco: davanti toccherà a Ekhator rimpiazzare lo squalificato Vitinha, in difesa invece Otoa verrà confermato al posto dell’infortunato Ostigard. Dall’altro lato, Di Francesco dovrebbe recuperare Pierotti, Ramadani e Banda, tornati acciaccati dalla trasferta emiliana. Stulic insidia Cheddira in attacco.
Come vedere Lecce-Genoa in diretta tv e in streaming
La sfida Lecce-Genoa è in programma domenica alle 20:45 alo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Quando la posta in palio è così sbilanciata, la squadra più affamata si prende quasi sempre i tre punti. Il Lecce non può permettersi di speculare sul pareggio o di rischiare lo spareggio con la Cremonese a quota 35. Contro un Genoa rilassato, che ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 4 giornate segnando un solo gol nel parziale, la vittoria dei giallorossi è l’esito più logico. Per alzare la quota, la combo 1+Multigol 1-4 offre un’eccellente combinazione di valore e prudenza.
Le probabili formazioni di Lecce-Genoa
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Ekhator, Colombo.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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