Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Milan-Cagliari è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo due sconfitte di fila (Sassuolo e Atalanta) che sembravano aver affossato le ambizioni Champions del Milan, una settimana fa i rossoneri hanno interrotto il digiuno di vittorie espugnando Marassi – Genoa battuto 2-1 – e mettendo le mani su tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto, che verrà decisa nell’ultimo turno di campionato.

Il Diavolo è momentaneamente terzo con 70 punti, gli stessi della Roma, con la quale però è in vantaggio negli scontri diretti. Dietro Como e Juventus inseguono a -2.

C’è dunque soltanto il Cagliari tra Massimiliano Allegri e la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, un obiettivo che il Milan non può permettersi di mancare dopo una stagione in cui è stato finanche in corsa per lo scudetto, per poi crollare in primavera. Maignan e compagni sono padroni del proprio destino: se avranno la meglio sui sardi non dovranno preoccuparsi dei risultati delle altre. A spingerli verso la vittoria decisiva ci sarà pure il pubblico di San Siro, che dopo la contestazione delle scorse settimane ha risposto presente con il sold out. Il tutto sotto gli occhi di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, il fondo che detiene il club rossonero: a Milano già da qualche giorno, secondo i rumors sarebbe pronto a rimescolare qualche carta a livello di organigramma dirigenziale. La posizione di Allegri, tuttavia, non sembra essere in discussione.

Il Cagliari si presenta a San Siro con la salvezza già in tasca: la squadra di Fabio Pisacane si è salvata aritmeticamente domenica grazie alla vittoria in rimonta sul Torino (2-1), facendo calare il sipario su una stagione con qualche patema di troppo che, alla luce di quanto visto durante il girone d’andata, poteva essere tranquillamente evitato se non fosse stato per il blackout tra febbraio e aprile.

Pisacane ha qualche dubbio per quanto riguarda l’attacco: Mendy si gioca il playout con la Primavera e difficilmente verrà convocato. La scelta, per quanto riguarda l’attaccante, dovrebbe ricadere su Belotti. Dall’altro lato, Leao si prepara a rientrare dalla squalifica insieme a Saelemaekers ed Estupinan. Probabile il ritorno di Modric dal 1′. Davanti Allegri si affiderà al tandem Gimenez-Nkunku.

Come vedere Milan-Cagliari in diretta tv e in streaming

Milan-Cagliari, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Milan non può e non vuole fallire l’appuntamento con la storia recente del club. Spinti da un San Siro stracolmo, i rossoneri di Max Allegri aggrediranno il match fin dai primi minuti. Il Cagliari peraltro ha dimostrato un netto mal di trasferta nell’ultimo periodo e storicamente subisce l’iniziativa del Diavolo a Milano (i rossoneri hanno vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe con i rossoblù, che non espugnano il “Meazza” addirittura dal 1997). Per alzare la quota, la combo 1+Over 2.5 è decisamente stuzzicante e rispecchia la media gol dei precedenti. Una quota alternativa potrebbe essere l’Under 10.5 Calci d’angolo: le ultime 10 partite del Milan hanno visto sventolare questo esito, sintomo di una gestione del gioco che tende a svilupparsi per vie centrali o a chiudersi prima del fondo.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1