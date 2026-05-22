Pronostico Torino-Juventus: nel derby-trappola non basta una vittoria

Torino-Juventus è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Lo sgambetto della Fiorentina nella penultima giornata di Serie A rischia di costare carissimo alla Juventus, domenica scorsa crollata a sorpresa in casa contro una Viola già salva e apparentemente priva di grandi motivazioni nonché reduce da prestazioni decisamente deludenti. Allo Stadium, invece, la squadra in corsa per la Champions League è sembrata proprio quella di Paolo Vanoli, capace di pungere due volte (prima Ndour, poi Mandragora) una Signora apatica e confusionaria, caduta inopinatamente 0-2 davanti ai propri tifosi ed uscita tra i fischi assordanti.

A Luciano Spalletti ora serve un mezzo miracolo per rientrare tra le prime quattro e non mancare quello che era l’obiettivo minimo: i bianconeri sono scivolati addirittura al sesto posto, scavalcati da Milan e Roma (oggi a +2) e pure dal Como, che pur avendo gli stessi punti di Madama è davanti grazie agli scontri diretti a favore.

Questo significa che la Juventus è obbligata a vincere il derby ma una vittoria contro i rivali cittadini del Torino potrebbe non bastare. Locatelli e compagni, infatti, devono sperare che le tre squadre che la precedono in classifica rallentino. Difficile, dal momento che Milan e Roma affrontano due avversari che non hanno più niente da chiedere al campionato come Cagliari e Verona, mentre il Como se la vedrà con una Cremonese che ha praticamente un piede e mezzo in B.

Ricordiamo che la Juve è in vantaggio negli scontri diretti con la Roma, mentre rispetto al Milan dell’ex Allegri può contare su una miglior differenza reti. In un’eventuale classifica avulsa con quattro squadre a 71 punti, tuttavia, i bianconeri avrebbero la peggio.

Toro imbattuto in casa da febbraio

E il Torino? Per gli uomini di Roberto D’Aversa vale lo stesso discorso della Fiorentina. Pur senza obiettivi – già salvi da settimane – i granata non possono certo stendere il tappeto rosso di fronte all’odiata Signora ed è improbabile che scendano in campo in ciabatte.

Il Toro peraltro non perde in casa da febbraio e l’ultimo KO in un derby casalingo risale al 2022. Per fermare questa Juve però servirà un atteggiamento diverso da quello che si è visto nelle ultime due trasferte, terminate con altrettante sconfitte (Udinese e Cagliari). D’Aversa a tal proposito dovrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione rispetto alla sfida con i sardi: squalificato Maripan, in attacco Njie prenderà il posto di Zapata accanto a Simeone, mentre a centrocampo Casadei partirà verosimilmente dal 1′. Spalletti, invece, non avrà Bremer in difesa: il brasiliano è squalificato e verrà sostituito da Gatti.

Come vedere Torino-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Juventus è in programma domenica alle 20:45 alo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il derby della Mole più drammatico, teso e sbilanciato degli ultimi anni. La Juventus di Luciano Spalletti, sprofondata all’inferno dopo lo shock interno contro la Fiorentina (0-2), si gioca le ultimissime fiches per l’accesso alla Champions League. Scivolati al sesto posto, a -2 da Milan e Roma e dietro al Como per gli scontri diretti, i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione: vincere e sperare in un miracolo dagli altri campi.

Quando la Signora ultimamente scende in campo, lo spettacolo latita ma la solidità (fino alla scorsa settimana) è una vera e propria costante: i bianconeri sono reduci da ben 9 Under 2.5 consecutivi. Al contempo, il Torino in casa è una squadra estremamente quadrata e con D’Aversa ha costruito una striscia di 5 utili interni di fila. Con una Juve contratta e obbligata a non sbagliare e un Toro che baderà a non concedere spazi, la partita difficilmente vedrà più di due reti totali. Per una combo di copertura, l’X2+Under 3.5 è una scelta molto logica. La Juventus in ogni caso potrebbe spuntarla di pura rabbia grazie a una giocata dei singoli, mantenendo la sua striscia positiva in trasferta (imbattuta da 5 turni).

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1