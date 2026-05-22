Pronostico Lazio-Pisa: è la notte dei saluti

Lazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una notte malinconica. Non solo per quello che sarà l’ennesimo deserto dello Stadio Olimpico per via della protesta continua dei tifosi della Lazio, ma anche perché sarà una notte ricca di saluti. Forse quello meno importante tocca il Pisa, che dopo una sola annata chiuderà la sua esperienza in Serie A.

Dall’altro lato invece, in casa Lazio, sicuro saluterà Pedro che ha fatto una festa mercoledì sera per ringraziare i compagni. Poi sarà l’ultima di Hysaj al quale non verrà rinnovato il contratto, di Maldini che non verrà riscattato dall’Atalanta e di Basic, destinato al Venezia. Lasciando il discorso calciatori è evidente che dovrebbe essere anche l’ultima sulla panchina dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Il suo destino, dopo un’annata “devastante” è diviso ad oggi tra Napoli e Atalanta. Anche perché non è che le ultime parole di Lotito aiutino a ricucire il mezzo rapporto. Insomma, sarà addio.

E nella notte malinconica, comunque, la Lazio vuole vincere anche perché sarebbe giusto farlo contro un Pisa retrocesso. Non che i laziali abbiano qualcosa da chiedere, ma almeno devono difendere il nono posto in classifica e non finire addirittura più indietro. Questo è l’unico appiglio, oltre al fatto che ci aspettiamo un Pedro dall’inizio con la voglia di lasciare il segno.

Come vedere Lazio-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Pisa è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno NO GOL è quotato 1.85 Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. La vittoria della Lazio ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ci aspettiamo una Lazio vincente. Su questo non ci piove. E anche un gol di Pedro se dovessero venire confermate le previsioni della vigilia che lo vogliono titolare.

Le probabili formazioni di Lazio-Pisa

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Basic, Belahyane; Isaksen, Noslin, Pedro.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Calabresi, Bozhinov; Leris, Aebischer, Akinsanmiro, Vural, Angori; Stojikovic, Meister.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

POSSIBILE RISULTATO: 2-0