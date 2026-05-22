Pronostico Lazio-Pisa: è la notte dei saluti

Lazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Una notte malinconica. Non solo per quello che sarà l’ennesimo deserto dello Stadio Olimpico per via della protesta continua dei tifosi della Lazio, ma anche perché sarà una notte ricca di saluti. Forse quello meno importante tocca il Pisa, che dopo una sola annata chiuderà la sua esperienza in Serie A.
Dall’altro lato invece, in casa Lazio, sicuro saluterà Pedro che ha fatto una festa mercoledì sera per ringraziare i compagni. Poi sarà l’ultima di Hysaj al quale non verrà rinnovato il contratto, di Maldini che non verrà riscattato dall’Atalanta e di Basic, destinato al Venezia. Lasciando il discorso calciatori è evidente che dovrebbe essere anche l’ultima sulla panchina dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Il suo destino, dopo un’annata “devastante” è diviso ad oggi tra Napoli e Atalanta. Anche perché non è che le ultime parole di Lotito aiutino a ricucire il mezzo rapporto. Insomma, sarà addio.
E nella notte malinconica, comunque, la Lazio vuole vincere anche perché sarebbe giusto farlo contro un Pisa retrocesso. Non che i laziali abbiano qualcosa da chiedere, ma almeno devono difendere il nono posto in classifica e non finire addirittura più indietro. Questo è l’unico appiglio, oltre al fatto che ci aspettiamo un Pedro dall’inizio con la voglia di lasciare il segno.
Come vedere Lazio-Pisa in diretta tv e in streaming
La sfida Lazio-Pisa è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
Ci aspettiamo una Lazio vincente. Su questo non ci piove. E anche un gol di Pedro se dovessero venire confermate le previsioni della vigilia che lo vogliono titolare.
Le probabili formazioni di Lazio-Pisa
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Basic, Belahyane; Isaksen, Noslin, Pedro.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Calabresi, Bozhinov; Leris, Aebischer, Akinsanmiro, Vural, Angori; Stojikovic, Meister.
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