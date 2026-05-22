I pronostici di venerdì 22 maggio: Serie A, finale Coppa di Francia e playout Serie B

I pronostici di venerdì 22 maggio, inizia l’ultima giornata di Serie A, c’è la finale di Coppa di Francia e il playout di Serie B
L’ultima giornata di Serie A inizia con l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, due squadre rimaste ormai senza più obiettivi di classifica concreti. A Firenze non vedono l’ora di archiviare una stagione che passerà alla storia come una delle più brutte e deludenti di sempre, in cui i sogni Champions si sono presto trasformati nell’incubo retrocessione, paura con cui la Fiorentina ha dovuto convivere fino a pochi turni fa, dal momento che la salvezza aritmetica è arrivata soltanto alla terzultima giornata al “Franchi” contro il Genoa.
Senza l’assillo del risultato a tutti i costi e con le difese che fisiologicamente potrebbero concedere qualcosa in più nell’ultimo atto del campionato, è probabile una partita aperta, dove entrambe le squadre riusciranno a trovare la via della rete. L’entusiasmo della Viola dopo il blitz di Torino e la qualità offensiva dei bergamaschi garantiscono spettacolo
La situazione in cui versa il Nizza è davvero paradossale. Se da una parte i rossoneri hanno la possibilità di vincere la Coppa di Francia – sarebbe la prima dal 1997 – nella finalissima di Saint-Denis, dall’altra sono ancora a rischio retrocessione. Nella prossima settimana il club della Costa Azzurra, che ha chiuso il campionato in terzultima posizione, sarà impegnato nella prima delle due sfide al cardiopalma con il Saint-Etienne, giunto terzo nel torneo cadetto. Può approfittarne il Lens, che invece sollevando la Coppa di Francia – trofeo mai vinto dai giallorossi – lenirebbe la delusione per il secondo posto in Ligue 1 dopo l’avvincente testa a testa con la corazzata PSG.
La fame di vittorie dei giallorossi, che non hanno mai alzato questo trofeo nella loro storia, unita alla serenità mentale di chi ha già centrato l’obiettivo Champions, farà la differenza.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 0-1 PRIMO TEMPO + MULTIGOL 1-3 SECONDO TEMPO in Sudtirol-Bari, Serie B, ore 20:30
Vincenti
- BARI O PAREGGIO (in Sudtirol-Bari, Serie B, ore 20:30)
- FIORENTINA O PAREGGIO (in Fiorentina-Atalanta, Serie A, ore 20:45)
- LENS (in Lens-Nizza, Coppa di Francia, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Hajduk Spalato-Vukovar, Croazia, ore 18:15
- Stella Rossa-OFK Beograd, Serbia Super Liga, ore 20:00
- Primorje-Celje, Slovenia, ore 20:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Djurgarden-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 19:00
- Fiorentina-Atalanta, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 5.21 GOLDBET ; 5.19 SPORTBET; 5.21 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Lens-Nizza, Coppa di Francia, ore 21:00
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