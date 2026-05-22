Pronostico Bologna-Inter: testa alle vacanze

Bologna-Inter è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Una è campione d’Italia, fresca di festa anche per la vittoria della Coppa Italia. L’altra viene dall’affermazione di Bergamo contro l’Atalanta inutile ai fini della classifica. Bologna e Inter pensano solamente alle vacanze. Giusto così.
Non tutti, ovvio. Ci sono quelli che devono andare al Mondiale e quindi sperano di non giocare, tant’è che diversi uomini chiave, soprattutto tra i nerazzurri, potrebbero rimanere in panchina o addirittura nemmeno convocati. Una situazione che agevola, semmai, il compito del Bologna, che vorrebbe chiudere con una vittoria la propria stagione anche perché Italiano potrebbe essere all’ultima apparizione al Dall’Ara.
Parliamoci chiaro, non è che esistano chissà quali motivazioni sia da un lato che dall’altro, ma è evidente che battendo i campioni in carica il Bologna una soddisfazione se la porterebbe a casa. E poi come detto c’è la questione allenatore che tiene banco e quindi Italiano, che ha vinto un trofeo con questo club, vorrebbe anche congedarsi nel migliore dei modi. Alla fine dei conti, comunque, rimane una gara da tripla e rimane una gara che potrebbe regalare ovviamente diverse reti. Ma andiamo a vedere sotto nel nostro pronostico come potrebbe finire.
Come vedere Bologna-Inter in diretta tv e in streaming
La sfida Bologna-Inter è in programma sabato alle 18 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
Per quello che vi abbiamo raccontato prima è evidente che il Bologna abbia maggiore voglia di fare meglio rispetto all’Inter. Quindi occhio al colpaccio emiliano. Sul fatto che la gara regalerà almeno una rete per squadra non crediamo ci possano essere dubbi.
Le probabili formazioni di Bologna-Inter
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.
INTER (3-5-2): Josep Martinez.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.
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