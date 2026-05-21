Pronostico Valencia-Barcellona: ultimo assalto all’Europa

Valencia-Barcellona è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Valencia fa parte di quelle squadre che, pur essendo state coinvolte nella lotta per non retrocedere fino a una settimana fa, nella serata che chiude ufficialmente la Liga 2025-26 possono dormire sonni tranquilli. Gli uomini di Carlos Corberan si sono salvati matematicamente domenica scorsa grazie a un rocambolesco successo in casa della Real Sociedad: nonostante fossero in 10 uomini dal 70′ (espulso Comert) e sotto di un gol fino all’89’, sono riusciti clamorosamente a ribaltare i baschi nel giro di soli 4 minuti. Prima il 3-3 di Guido Rodriguez e poi, in pieno recupero, la rete decisiva realizzata da Javi Guerra (3-4). Seconda vittoria consecutiva lontano dal Mestalla – nell’ultimo match giocato fuori casa i Pipistrelli avevano fatto il colpaccio a Bilbao, sempre in terra basca – e obiettivo raggunto: il Valencia giocherà in massima serie anche il prossimo anno.
In realtà la classifica cortissima consente alla squadra di Corberan di sperare ancora nell’Europa. Tarrega e compagni, infatti, di punti ne hanno 46 e sono noni, a -2 da quel settimo posto che potrebbe voler dire Conference League (molto dipenderà anche dal piazzamento del Rayo Vallecano, finalista di Conference). Per salire di due posizioni, insomma, il Valencia dovrà innanzitutto battere il Barcellona al Mestalla e sperare che le due che stanno davanti (Getafe e Rayo) non raccolgano nulla nell’ultimo turno.
Barça meno dominante in trasferta
L’impresa contro i blaugrana è comunque alla portata: il Barça, già campione di Spagna con diverse giornate di anticipo, è reduce dai festeggiamenti per un titolo meritatissimo.
Domenica scorsa la schiacciasassi di Hansi Flick ha brindato con un netto successo davanti al proprio pubblico (3-1 al Betis) ma nella gara precedente aveva perso 1-0 in casa di un più motivato Alavés. Quella è stata appena la quinta sconfitta per i catalani, quest’anno battuti soltanto lontano dal Camp Nou: in Catalogna nessuno ha preso punti al Barcellona, che nel suo fortino ha fatto diciannove su diciannove. Nella notte del Mestalla assisteremo all’ultima di Lewandowski in maglia blaugrana: l’attaccante polacco dovrebbe partire dal 1′ davanti a Ferran, out invece Yamal. Nel Valencia, oltre allo squalificato Comert, daranno forfait anche Copete e Gayà.
Come vedere Valencia-Barcellona in diretta tv e streaming
Valencia-Barcellona, valida per la trentottesima giornata della Liga, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Seguire l’istinto sulla doppia chance a favore dei padroni di casa è un’ottima mossa, ma c’è un segno che potrebbe alzare la quota in modo vertiginoso. Al Mestalla si affrontano due squadre che nella prima frazione tendono a studiarsi o a partire con il freno a mano tirato. Con un Barça distratto e un Valencia che baderà prima di tutto a non scoprirsi, una giocata prudente sul risultato all’intervallo è la scelta perfetta per supportare l’impresa dei ragazzi di Corberan. I numeri non mentono: il Valencia ha chiuso in parità il primo tempo ben il 62% delle sfide casalinghe (soltanto 9 gol totali segnati nella prima frazione di gioco al Mestalla). Il Barcellona, al contempo, fuori casa ha la tendenza ad approcciare i match molto lentamente (sotto o pari nel 61% dei casi nei primi 45′).
Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona
VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Correia, Tárrega, Unai Núñez, Jesus Vázquez; Guido Rodríguez, Ugrinic; Diego López, Javi Guerra, Rioja; Duro.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Gavi; Rashford, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.
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