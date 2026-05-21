Pronostico Betis-Levante: serve solo a una squadra

Betis-Levante è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Da un paio di settimane a questa parte il Betis, con il quinto posto sicuro, si è pure guadagnato l’accesso alla prossima Champions League. Un risultato di prestigio per gli andalusi, che possono anche tirare i remi in barca in questa partita.

Cosa che evidentemente non può fare il Levante, al quale però basta un punto per essere sicuro della salvezza. E forse nemmeno, se dagli altri campi dovessero arrivare delle notizie positive. Ma perché rischiare quando di fronte hai una squadra che alla propria stagione non ha proprio nulla da chiedere? Infatti, è una domanda logica, alla quale sappiamo pure dare una risposta,

Il Levante di rischi non ne prenderà per un semplice motivo: dall’altra parte come spiegato troverà una squadra che ormai ha fatto quello che doveva fare e che non vede l’ora di andare in vacanza, tranne quelli che saranno impegnati al Mondiale e qualcuno c’è. Insomma, è una partita che, alla fine, con un punto, farebbe felici davvero tutti. Il Betis che saluterà il proprio pubblico senza perdere, il Levante perché conquisterà dopo una stagione complicata la salvezza. Entrambe, quindi, con gli obiettivi raggiunti.

Come vedere Betis-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Levante gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Un gola a testa è sicuro e non crediamo che nessuno possa avere dei dubbi. E come spiegato prima con un pareggio si potrebbero ritrovare tutti felici e contenti. Insomma, ci pare la classica partita di fine stagione abbastanza scritta.

Le probabili formazioni di Betis-Levante

BETIS (4-1-4-1): Valles; Bellerin, Natan, Gomez, Firpo; Amrabat; Antony, Deossa, Fidalgo, Ezzalzouli; Lo Celso.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Losada, Martinez, Arriaga, Romero; Espi, Olasagasti.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1