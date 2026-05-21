Pronostico Alavés-Rayo Vallecano: madrileni con la testa già a Lipsia

Alavés-Rayo Vallecano è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Serata di totale spensieratezza e festa al Mendizorroza. Grazie agli incroci del calendario, l’Alavés di Quique Sanchez Flores festeggia la matematica salvezza con novanta minuti di anticipo: i tre punti di vantaggio sul Girona terzultimo e lo scontro diretto concomitante tra i catalani e l’Elche, che ha un punto in meno rispetto al club di Vitoria-Gasteiz, blindano la permanenza in Liga dei baschi.

Una passerella meritata per una squadra che ha mantenuto la categoria grazie alle ultime due gemme (doppio 1-0 contro Barcellona e Real Oviedo). Dall’altra parte, il Rayo Vallecano arriva con l’obiettivo di preservare la gambe per quello che si prefigura come l’appuntamento più importante della sua storia: la finale di Conference League di mercoledì prossimo a Lipsia contro il Crystal Palace.

Gli uomini di Inigo Perez ad ogni modo devono prevedere una sorta di piano B nel caso in cui le cose non dovessero andare bene in Germania: sono ottavi in classifica e possono ancora scavalcare il Getafe, che ha un solo punto in più. Il settimo posto consentirebbe ai Matagigantes di rigiocare la Conference l’anno prossimo (vincendo a Lipsia invece sarà Europa League). Il Rayo arriva a questo match imbattuto da 8 partite tra le varie competizioni e nello scorso fine settimana ha battuto 2-0 il Villarreal, con i gol di Alemao e Camello.

Come vedere Alavés-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Alavés-Rayo Vallecano, valida per la trentottesima giornata della Liga, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Con l’Alavés che vorrà salutare il proprio pubblico con una prestazione d’orgoglio e un Rayo Vallecano imbottito di seconde linee per il probabilissimo turnover di Inigo Perez (Unai Lopez e Isi Palazon sono squalificati), l’inerzia pende dalla parte dei padroni di casa. Senza l’ansia del risultato e con le gambe leggere, la partita potrebbe essere molto più aperta e divertente del previsto, superando la classica prudenza da “mors tua vita mea”. I baschi cercheranno di sfruttare la spinta del proprio fortino – qui lo scorso gennaio hanno già battuto i madrileni con il risultato di 2-0, estromettendoli della Coppa del Re – per chiudere in bellezza una stagione comunque complicata. Il Rayo baderà soprattutto a evitare infortuni ed uscirà dal campo pensando già alla Germania.

Le probabili formazioni di Alavés-Rayo Vallecano

ALAVES (5-3-2): Sivera; Angel Perez, Tenaglia, Koski, Parada, Rebbach; Guridi, Blanco, Denis Suarez; Toni Martinez, Diabaté.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Vertrouwd; Gumbau, Valentin; Fran Perez, Pedro Diaz, Espino; Camello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1