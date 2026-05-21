Pronostico Maiorca-Real Oviedo: la vittoria sicura e la speranza

Maiorca-Real Oviedo è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico
Il Maiorca è una delle squadre a rischio Segunda Division. E vista la rosa, e visto l’attaccante Muriqi che ha segnato una caterva di gol in questa stagione, è una notizia. Ma sono tutte lì raccolte, anche se le speranze per i maiorchini sono davvero minime.
Vincere e sperare. Sì, questa squadra non è padrona del proprio destino e non ha nessuna possibilità di salvarsi senza guardare cosa succede sugli altri campi. La cosa positiva per il Maiorca è che gli ospiti sono retrocessi da un pezzo quindi non hanno nessuna motivazione e come abbiamo visto anche nella penultima giornata di questo campionato può davvero succedere di tutto.
Ora, non entriamo nei calcoli di come questa squadra possa salvarsi, ma sappiamo solamente una cosa su questa partita. Il Maiorca la deve vincere e la vincerà anche perché, come detto, è l’unico modo per sperare.
Come vedere Maiorca-Real Oviedo in diretta tv e streaming
La sfida Maiorca-Real Oviedo gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria del Maiorca è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.73 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Maiorca vincente. In campo ci vanno il cuore e il corpo, la testa, dopo aver sbloccato e messo in cassaforte la partita sarà tutta da un’altra parte. Sul finale di questo match, come spiegato prima, non abbiamo il minimo dubbio. Parliamo di una sfida indirizzata e che non ha nulla da raccontare se non per una squadra.
Le probabili formazioni di Maiorca-Real Oviedo
MAIORCA (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Olaizola; Samu Costa, Darder, Morlanes; Torre; Luvumbo, Muriqi.
REAL OVIEDO (4-2-3-1): Moldovan; Ahijado, Costas, Calvo, Lopez; Fonseca, Colombatto; Hassan, Cazorla, Reina; Vinas.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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