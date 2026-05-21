Pronostico Girona-Elche: la partita della vita

Girona-Elche è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico
All’ultima giornata del campionato spagnolo sono sei le squadre che potrebbero ancora retrocedere. Sì, vero, alcune possono salvarsi anche perdendo se uscissero dei risultati positivi. E, tra tutti i match, quello che davvero deciderà un posto per la Segunda Division è quello tra Girona e Elche.
Allora: i padroni di casa hanno 40 punti e occupano l’ultima posizione non utile per rimanere in Liga; gli ospiti di punti ne hanno 42 e quindi rischiano grosso. L’Elche inoltre ha pure il vantaggio dello scontro diretto ma serve a poco. A questa squadra interessa intanto non perdere anche se, nel caso vincesse il Maiorca, potrebbero arrivare a pari punti e gli isolani hanno gli scontri diretti a favore. Insomma, è un trambusto questa ultima giornata. Ma tutto potrebbe finire senza fare chissà quali calcoli.
Perché? Perché il Girona in questo match è decisamente favorito e ha grosse possibilità di vincere e contemporaneamente raggiungere la salvezza. I padroni di casa in generale stanno pagando a carissimo prezzo un’ultima parte di stagione al di sotto delle aspettative, ma hanno una rosa sicuramente migliore di quella dell’Elche. Dopo sette gare senza vittorie (avete capito cos’ha dilapidato il Girona in questo periodo?) i padroni di casa dovrebbero riuscire a tornare a sorridere nella partita più importante dell’anno.
Come vedere Girona-Elche in diretta tv e streaming
La sfida Girona-Elche gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Girona vincente e salvo. Una gara che mette in palio una stagione intera quindi ci aspettiamo un match ricco di tensione. E i padroni di casa, dopo un filotto senza vittorie, torneranno a sorridere nella sfida più importante dell’annata.
Le probabili formazioni di Girona-Elche
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Frances, Vitor Reis, Moreno; Witsel, Martin; Gil, Ounahi, Roca; Tsygankov.
ELCHE (3-5-2): Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Diangana, Aguado, Villar, Valera; Rodriguez, Andre Silva.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0
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