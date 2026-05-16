Pronostico Sassuolo-Lecce: questi numeri inquietano Di Francesco

Sassuolo-Lecce è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una sfida che, a conti fatti, ha valore solo per il Lecce, impelagato nella lotta per non retrocedere insieme alla Cremonese. Il Sassuolo invece ormai da mesi non ha assilli di classifica e sta per concludere una stagione estremamente positiva. Non era scontato dal momento che gli emiliani l’anno scorso militavano in Serie B ed erano a tutti gli effetti una neopromossa. La squadra di Fabio Grosso non è mai stata risucchiata nella bagarre retrocessione. Anzi, ha sempre bazzicato a metà classifica ed ha ancora l’opportunità di chiudere nella parte sinistra. Berardi e compagni potrebbero fare anche un pensierino a quell’ottavo posto, oggi distante tre punti, che gli consentirebbe di essere testa di serie nella prossima Coppa Italia. E partire direttamente dagli ottavi di finale (disputando così due partite in meno).

Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Torino (2-1 e primo KO dopo tre risultati utili consecutivi) ha fatto particolarmente bene al Mapei Stadium, vincendo ben 9 partite su 18 e totalizzando 29 punti (ottavo miglior rendimento interno). In casa i neroverdi hanno vinto le ultime tre (Cagliari, Como e Milan), un dato di cui il Lecce dovrà tenere conto.

Davanti ai salentini si sono di nuovo materializzati i fantasmi della retrocessione. Nell’ultimo turno la squadra di Eusebio Di Francesco non è riuscita ad evitare la sconfitta con la Juventus (0-1) ed ora ha la Cremonese alle calcagna: i grigiorossi, vittoriosi contro il fanalino di coda Pisa, si sono riportati a -1, rilanciando le ambizioni salvezza. Il Lecce rimane in ogni caso padrone del proprio destino e punta a vincere contro Sassuolo e Genoa per mantenere la categoria.

Di Francesco potrebbe decidere di passare alla difesa a tre se Danilo Veiga non dovesse recuperare: in quel caso toccherebbe a Jean formare il trio difensivo con Tiago Gabriel e Siebert. Anche Grosso ha qualche problema dietro dovendo ovviare alle assenze di Idzes e Walukiewicz.

Come vedere Sassuolo-Lecce in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Lecce è in programma domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Sassuolo gioca a mente sgombra e vanta un rendimento interno eccezionale (ottavo del torneo), reduce da tre successi consecutivi al Mapei Stadium contro avversari come Milan, Como e Cagliari. Grosso dovrà reinventare la difesa per le assenze di Idzes e Walukiewicz, ma l’attacco guidato da Berardi è una garanzia. Il Lecce si gioca la vita ed è condizionato dalla tensione, con Di Francesco che medita il passaggio alla difesa a tre a causa del possibile forfait di Danilo Veiga. Gli emiliani hanno le qualità per imporsi e festeggiare il traguardo storico dei 50 punti, ma l’orgoglio del Lecce potrebbe strappare un pareggio che rimanderebbe ogni verdetto salvezza all’ultimo e infuocato turno di campionato (tutto dipenderà anche dal risultato della Cremonese a Udine).

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1