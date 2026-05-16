Pronostico Juventus-Fiorentina: lo “spauracchio” viola ha staccato la spina

Juventus-Fiorentina è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Padrona del proprio destino, alla Juventus basterebbe vincere le ultime due partite di campionato per blindare il terzo (o il secondo) posto ed assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Le insidie, però, restano dietro l’angolo per la squadra di Luciano Spalletti, che dovrà affrontare Fiorentina e Torino, due avversarie senza più nulla da dire ma che sentono sempre molto la sfida con i bianconeri. Siamo infatti abbastanza sicuri che sia ai tifosi viola che a quelli granata non dispiacerebbe mettere i bastoni tra le ruote all’odiata Signora.

In campo, però, non ci vanno loro. Ed alla fine, come spesso succede in questi casi, saranno le motivazioni a fare la differenza. I viola, a tal proposito, sembrano aver staccato la spina già un mese fa dopo la vittoria con la Lazio, quella che gli ha permesso di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo salvezza. La matematica, tuttavia, è arrivata soltanto una settimana fa con il dimenticabile 0-0 casalingo contro il Genoa, altra squadra senza più obiettivi. Una prestazione totalmente inconsistente da parte degli uomini di Paolo Vanoli, di nuovo a secco di reti come nelle tre gare precedenti (4-0 con la Roma e 0-0 con il Sassuolo) ed usciti tra i fischi assordanti del “Franchi”, contrariato per la stagione estremamente deludente.

Alla Juve invece sabato scorso è bastato un gol-lampo di Vlahovic per espugnare Lecce (0-1) e tornare a vincere dopo due pareggi di fila con Milan e Verona che avevano rallentato la corsa di Spalletti. Si è trattato dell’ennesimo risultato positivo – più precisamente l’undicesimo – per una Signora che continua ad essere imbattuta da febbraio e che da aprile ha incassato un solo gol. Nonostante questo filotto la Juventus è terza a -2 dal Napoli secondo e con un punto di vantaggio su Milan e Roma.

Spalletti a centrocampo dovrà decidere tra Thuram e Koopmeiners, mentre McKennie tornerà a ricoprire il ruolo di trequartista. Ai lati dello statunitense Conceiçao e Yildiz, che con lui avranno il compito di innescare Vlahovic. Nella Viola Kean continua a dare forfait per via del problema alla tibia: Piccoli si è ripreso e dovrebbe partire dal 1′. Accanto all’ex Cagliari agiranno Parisi e Gudmundsson.

Come vedere Juventus-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Fiorentina è in programma domenica alle 12:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Le motivazioni pendono tutte dalla parte dei bianconeri, che corrono sul filo del rasoio in un fazzoletto di classifica cortissimo (+1 su Milan e Roma, -2 dal Napoli). La Juventus si presenta all’appuntamento forte di un’imbattibilità che dura da febbraio. E, soprattutto, di una fase difensiva che è diventata un’autentica trincea: un solo gol incassato da aprile.

La Fiorentina è in totale crisi d’identità offensiva, reduce da tre partite consecutive senza segnare e priva di Kean in avanti. Spalletti ha bisogno dei tre punti e la solidità dei suoi (miglior difesa d’Europa dalla 28esima giornata) dovrebbe facilmente disinnescare l’asfittico attacco viola. Difficile assistere ad una goleada: la specialità della casa dei bianconeri nell’ultimo periodo sono i successi di misura e di gestione. Il gol dell’ex Vlahovic (mai a segno contro la sua ex squadra) stavolta non dovrebbe mancare. La difesa bianconera oltretutto punta all’ennesimo clean sheet della sua striscia record, mentre la Fiorentina faticherà a trovare spazi utili per pungere.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0