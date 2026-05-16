Pronostico Como-Parma: non tramonta il sogno Champions

Como-Parma è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una settimana fa, contro il Verona già retrocesso, il tredicesimo gol di Douvikas in campionato ha regalato al Como di Cesc Fabregas la matematica certezza di giocare una competizione europea il prossimo anno. Al di là del fatto se sarà Champions o Europa League, si tratta in ogni caso di un traguardo storico per il club lariano, passato nel giro di pochi anni – grazie agli ingenti investimenti della ricca proprietà indonesiana – dai dilettanti alla prima qualificazione ad una manifestazione continentale. Un progetto che parte da molto lontano, dunque, e proseguito step by step.

Il Como però non può accontentarsi del sesto posto, visto che a due turni dalla fine ha ancora la possibilità di andare in Champions. I lariani hanno due punti in meno di Milan e Roma e devono farsi trovare pronti in caso di un eventuale passo falso da parte dei rossoneri o dei giallorossi. Da vincere a tutti costi perciò la sfida con un Parma ormai senza obiettivi e salvo già da diverse settimane.

Il Parma non ha ancora staccato la spina

Gli emiliani hanno perso le ultime due contro Inter (2-0) e Roma (2-3) ma non danno affatto l’impressione di essere già focalizzati sulle vacanze. Domenica scorsa, infatti, hanno messo in grande difficoltà la squadra di Gian Piero Gasperini, costretta ad una complicata rimonta in pieno recupero. Allo scoccare del 90′, infatti, gli uomini di Carlos Cuesta erano in vantaggio 2-1: poi un gol di Rensch ed il rigore – molto discusso – trasformato dal solito Malen hanno ribaltato tutto.

Per il match di Como Cuesta dovrebbe recuperare Strefezza, uscito malconcio dalla sfida con la Roma. In attacco sarà ballottaggio tra lui ed Elphege. Stagione finita per Bernabé, ma tra gli assenti c’è pure lo squalificato Britschgi. Dall’altro lato, Fabregas non potrà contare su Alex Valle. Il suo posto sull’out sinistro di difesa verrà preso dal connazionale Moreno. A destra invece duello tra Smolcic e Vojvoda.

Come vedere Como-Parma in diretta tv e in streaming

Como-Parma è in programma domenica alle 12:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Como-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Le motivazioni faranno inevitabilmente la differenza. Il Como ha fame di Champions e si affida al suo fortino casalingo, guidato dalla miglior difesa del torneo (a malapena 28 gol subiti). Dall’altra parte, il Parma di Carlos Cuesta arriva da due KO consecutivi ma è reduce dalla battaglia contro la Roma, persa solo nei minuti di recupero e tra le polemiche. Gli emiliani sono una squadra temibile in trasferta, dove hanno stabilito il proprio record societario di clean sheet (ben 8). Ad ogni modo, la spinta del “Sinigaglia” e la necessità assoluta di fare tre punti per continuare a inseguire il sogno Champions League orientano il pronostico a favore di Fabregas. Il Parma giocherà a mente sgombra e con orgoglio, ma le assenze a centrocampo e la fame dei padroni di casa peseranno nell’arco dei novanta minuti. Per una quota più prudente, l’Under 3.5 è molto interessante date le statistiche difensive di entrambe.

Le probabili formazioni di Como-Parma

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0