Pronostico Atalanta-Bologna: esce questo segno nel duello per la Conference

Atalanta-Bologna è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’esito della finale di Coppa Italia, che ha visto il trionfo dell’Inter sulla Lazio nell’ultimo atto dell’Olimpico, ha tolto finalmente ogni dubbio. Il successo dei nerazzurri ha avuto infatti delle ripercussioni anche sul campionato: il settimo posto, oggi occupato dall’Atalanta di Raffaele Palladino varrà la qualificazione alla prossima Conference League. O meglio, ai preliminari di agosto. La Dea è quasi certa di giocare la terza competizione continentale per ordine di importanza, ma manca ancora un punto per l’aritmetica.

L’unica che potrebbe impedirglielo è il Bologna, ottavo a -6 dai nerazzurri quando mancano 180 minuti alla fine dei giochi. L’Atalanta però ha vinto 2-0 l’andata contro gli uomini di Vincenzo Italiano: questo significa che potrebbe permettersi di perdere anche 0-1 (o comunque con un solo gol di scarto) per difendere la settima posizione.

Al Bologna, al contrario, servirebbe una goleada a Bergamo e successivamente una vittoria tra una settimana contro l’Inter campione d’Italia, sperando che al contempo la Fiorentina già salva si imponga sulla Dea. Insomma, un piccolo spiraglio c’è, ma che si verifichino tutte queste combinazioni è quasi fantascienza.

Entrambe, in ogni caso, sono reduci da un successo per 3-2 in trasferta, in casa di due big come Milan e Napoli, peraltro non sicure del posto Champions. L’Atalanta è tornata a gioire dopo cinque partite senza vittoria: Palladino è riuscito in qualche modo a raddrizzare una stagione partita malissimo con Juric in panchina ma probabilmente non basterà per la riconferma. Il Bologna lunedì scorso ha fatto il colpaccio al “Maradona”, centrando il primo successo esterno dopo oltre un mese. In gol i tre esterni Bernardeschi (migliore in campo), Rowe e Orsolini.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Palladino ha qualche problema in difesa (Hien squalificato, Scalvini e Kossounou out per infortunio) e dietro potrebbe rilanciare Ahanor. Dal’altro lato, Italiano confermerà Pessina in porta. Assente Lucumì per squalifica.

Come vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming

Atalanta-Bologna, in programma domenica alle 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’Atalanta ha finalmente ritrovato il sorriso a San Siro contro il Milan, ma la difesa di Palladino è in piena emergenza. Tra squalifiche e infortuni, la retroguardia nerazzurra appare vulnerabile. Il Bologna, dal canto suo, è una delle squadre più in forma del campionato da metà febbraio a oggi (solo Inter e Como hanno fatto meglio) e vanta un rendimento esterno da Champions, con 6 vittorie nelle ultime 8 trasferte. Ci aspettiamo una gara dove entrambe le squadre giocheranno per vincere, con l’Atalanta che vorrà chiudere i conti e il Bologna che proverà a onorare il suo finale di stagione arrembante. Il pareggio (con Gol) è il risultato che accontenterebbe la Dea regalandole l’aritmetica europea, ma la spinta della New Balance Arena potrebbe trascinare i nerazzurri a un successo di misura per blindare definitivamente il settimo posto.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1