Pronostico Newcastle-West Ham: la differenza la fa Nuno

Newcastle-West Ham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
A due punti dalla salvezza a due giornate dal termine. Il West Ham lotta contro il Tottenham per la permanenza in Premier League e spera che il Newcastle, senza obiettivi da un pezzo, sia stanco, esausto da una stagione andata male. Soprattutto mentalmente i bianconeri di Howe possono pagare qualcosa.
Chiaro a tutti che gli ospiti hanno un solo obiettivo. La vittoria. Non esiste un altro risultato per tenere vive, semmai, le speranze di salvezza. Una situazione abbastanza complicata e, la differenza, la potrebbe fare proprio il tecnico ospite, Nuno, che quando ha affrontato il collega Howe in panchina non ha mai perso. Lo score personale dice un pareggio e quattro vittorie. E, l’ultima gara in trasferta giocata dal West Ham su questo campo è stata una vittorie.
Non sono certezze, ma solo indizi. Indizi che aggiunti al fatto che gli ospiti hanno un solo risultato a disposizione, ci spingono a dire che questo match possa regalare qualcosa di magico al West Ham. Qualcosa sul quale sperare anche, nella peggiore delle ipotesi, nell’ultima giornata di questo campionato.
Come vedere Newcastle-West Ham in diretta tv e in streaming
La sfida Newcastle-West Ham è in programma domenica alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del West Ham è quotata 3.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.40 su Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Crediamo nella vittoria del West Ham per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima. Una sfida che ha valore solamente per gli ospiti, obbligati a vincere per sperare ancora nella salvezza.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Newcastle-West Ham
NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Hall, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes; Murphy, Woltemade, Joelinton; Osula.
WEST HAM (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus