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Pronostico Newcastle-West Ham: la differenza la fa Nuno

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Newcastle-West Ham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

A due punti dalla salvezza a due giornate dal termine. Il West Ham lotta contro il Tottenham per la permanenza in Premier League e spera che il Newcastle, senza obiettivi da un pezzo, sia stanco, esausto da una stagione andata male. Soprattutto mentalmente i bianconeri di Howe possono pagare qualcosa.

Pronostico Newcastle-West Ham
Pronostico Newcastle-West Ham: la differenza la fa Nuno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Chiaro a tutti che gli ospiti hanno un solo obiettivo. La vittoria. Non esiste un altro risultato per tenere vive, semmai, le speranze di salvezza. Una situazione abbastanza complicata e, la differenza, la potrebbe fare proprio il tecnico ospite, Nuno, che quando ha affrontato il collega Howe in panchina non ha mai perso. Lo score personale dice un pareggio e quattro vittorie. E, l’ultima gara in trasferta giocata dal West Ham su questo campo è stata una vittorie.

Non sono certezze, ma solo indizi. Indizi che aggiunti al fatto che gli ospiti hanno un solo risultato a disposizione, ci spingono a dire che questo match possa regalare qualcosa di magico al West Ham. Qualcosa sul quale sperare anche, nella peggiore delle ipotesi, nell’ultima giornata di questo campionato.

Come vedere Newcastle-West Ham in diretta tv e in streaming

Come vedere Newcastle-West Ham
Come vedere Newcastle-West Ham in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Newcastle-West Ham è in programma domenica alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata 3.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.40 su Lottomatica.

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Il pronostico

Crediamo nella vittoria del West Ham per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima. Una sfida che ha valore solamente per gli ospiti, obbligati a vincere per sperare ancora nella salvezza.

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Le probabili formazioni di Newcastle-West Ham

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Hall, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes; Murphy, Woltemade, Joelinton; Osula.
WEST HAM (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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