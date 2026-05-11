Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Napoli-Bologna è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Non è stata la migliore stagione per il Napoli. Che sfumato quasi subito il sogno del secondo scudetto di fila, in corso d’opera ha dovuto cambiare il proprio obiettivo. Adesso, la qualificazione alla prossima Champions League, è davvero a un passo.
Una vittoria su un Bologna in profonda crisi e che ormai il prossimo anno guarderà a differenza di quanto successo nelle ultime stagioni le altre giocare in mezzo alla settimana, permetterebbe agli azzurri di blindare anche con l’aritmetica la possibilità della qualificazione. Una gara quindi da sfruttare al Maradona, che non vuole vivere con l’ansia poi le ultime due partite che rimangono alla fine del campionato.
C’è anche da prendersi una certa rivincita nei confronti degli emiliani rispetto alla gara d’andata: una sfida, quella, che il Bologna vinse senza nessun problema e che aprì una profonda crisi dentro gli azzurri: Conte non allenò per una settimana (c’era la sosta) e poi riprese sicuramente non nel migliore dei modi. Adesso il mondo di queste due squadre si è ribaltato, e il tecnico azzurro (che tra le altre cose potrebbe essere pure alle ultime gara con il Napoli) vuole lasciare il segno. Italiano ormai ha perso ogni speranza e vede che la squadra non risponde nemmeno a dovere alle sollecitazioni. Anche lui alla fine dell’anno potrebbe lasciare il club. Di certo questo finale di annata è un po’ amaro.
Come vedere Napoli-Bologna in diretta tv e in streaming
La sfida Napoli-Bologna è in programma lunedì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
Napoli vincente e dentro la Champions League. Su questo dubbi non ne abbiamo. Occhio al GOL, che vale due volte la posta.
Le probabili formazioni di Napoli-Bologna
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.
BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.
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POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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