Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

Milan-Atalanta è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Le delusioni il Milan di Allegri le sta vivendo proprio adesso dopo aver, per una grossa fetta di annata, non conosciuto il gusto amaro delle partite perse. Si è un inclinato il cammino dei rossoneri che hanno cercato di tenere testa all’Inter. Ma nel momento in cui hanno capito che non ci sarebbe stato nulla da fare, hanno mollato.
E questo ha messo anche un po’ in pericolo la qualificazione alla prossima Champions. Adesso la Roma, quinta, ha solamente tre punti di distacco nel momento in cui andiamo online, quindi è evidente che la sfida contro la Dea di Palladino, che dopo la semifinale di Coppa Italia persa contro la Lazio non si è più ripresa, diventa fondamentale. Una partita da vincere a tutti i costi. E crediamo che i rossoneri non si possano permettere più nemmeno il minimo passo falso.
Un Milan che sfrutterà il turno interno, in primis, e poi sfrutterà il momento negativo della Dea per blindare, o quasi, la qualificazione alla prossima massima competizione europea che, a detta loro, è stato il vero e unico obiettivo stagionale. Una gara che pende fortemente dalla parte rossonera.
Come vedere Milan-Atalanta in diretta tv e in streaming
La sfida Milan-Atalanta è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
Il Milan vincerà questa partita e si prenderà tre punti pesantissimi per la corsa alla Champions League. Una sfida da almeno un gol per squadra. La Dea, ormai, ha mollato del tutto la presa e rischia, forse, anche il settimo posto.
Le probabili formazioni di Milan-Atalanta
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
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POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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