Home » CALCIO » Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

di

Milan-Atalanta è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Le delusioni il Milan di Allegri le sta vivendo proprio adesso dopo aver, per una grossa fetta di annata, non conosciuto il gusto amaro delle partite perse. Si è un inclinato il cammino dei rossoneri che hanno cercato di tenere testa all’Inter. Ma nel momento in cui hanno capito che non ci sarebbe stato nulla da fare, hanno mollato.

Pronostico Milan-Atalanta
Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E questo ha messo anche un po’ in pericolo la qualificazione alla prossima Champions. Adesso la Roma, quinta, ha solamente tre punti di distacco nel momento in cui andiamo online, quindi è evidente che la sfida contro la Dea di Palladino, che dopo la semifinale di Coppa Italia persa contro la Lazio non si è più ripresa, diventa fondamentale. Una partita da vincere a tutti i costi. E crediamo che i rossoneri non si possano permettere più nemmeno il minimo passo falso.

Un Milan che sfrutterà il turno interno, in primis, e poi sfrutterà il momento negativo della Dea per blindare, o quasi, la qualificazione alla prossima massima competizione europea che, a detta loro, è stato il vero e unico obiettivo stagionale. Una gara che pende fortemente dalla parte rossonera.

Come vedere Milan-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Atalanta è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 1.63 Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. La vittoria del Milan ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Milan vincerà questa partita e si prenderà tre punti pesantissimi per la corsa alla Champions League. Una sfida da almeno un gol per squadra. La Dea, ormai, ha mollato del tutto la presa e rischia, forse, anche il settimo posto.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Parma-Roma

Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions

Vanoli

Pronostico Fiorentina-Genoa: un punto per scacciare definitivamente la paura

Vardy

Pronostico Cremonese-Pisa, ultima chance: ora o mai più