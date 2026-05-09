Pronostico Cremonese-Pisa, ultima chance: ora o mai più

Cremonese-Pisa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Cremonese è sull’orlo del baratro. Lunedì scorso i grigiorossi si sono fatti rimontare da una Lazio senza obiettivi concreti ed in pieno recupero hanno incassato il definitivo 1-2 di Noslin, rimediando la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il gol di Bonazzoli nel primo tempo aveva illuso il pubblico dello “Zini”. La squadra di Marco Giampaolo c’ha provato, costruendo addirittura più occasioni dei biancocelesti ma paga la mancanza di qualità negli ultimi due terzi di campo. E quando si spreca così tanto davanti alla porta avversaria non c’è organizzazione di gioco che tenga.

Fatto sta che la salvezza, adesso, è a +4. Il Lecce si è allontanato battendo il Pisa già retrocesso, cosa che deve assolutamente fare in questo turno anche la Cremonese se vuole avere ancora una minima speranza di riacciuffare i salentini, impegnati la sera prima con una Juventus affamata di punti Champions.

In numeri dei grigiorossi però non sono affatto confortanti. Il cambio di passo con Giampaolo non c’è stato: con lui al timone appena una vittoria – peraltro l’unica da dicembre in poi – e un pareggio a reti bianche con il Torino. Per il resto, solo sconfitte e pochi progressi in fase realizzativa: escluso il successo di Parma, la Cremonese ha segnato a malapena due gol nelle ultime cinque partite.

Il Pisa invece è retrocesso aritmeticamente una settimana fa dopo il KO interno con il Lecce. Un epilogo ormai annunciato e scontato per la compagine toscana, che torna dunque in Serie B a distanza di appena un anno dalla storica promozione. I nerazzurri, mai realmente in grado di competere con le altre dirette concorrenti (se non nella prima parte di campionato), hanno probabilmente commesso un errore dando il benservito ad Alberto Gilardino: con il debuttante Hiljemark alla guida la media punti è persino scesa.

A Cremona l’allenatore svedese potrebbe dare spazio a chi ha giocato poco, rimescolando un po’ le carte: davanti solito ballottaggio tra Stojilkovic, Durosinmi e Meister. Dall’altro lato, Vardy si prepara a tornare dal 1′, in coppia con Bonazzoli. Giampaolo ritrova anche la qualità di Vandeputte.

Come vedere Cremonese-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Pisa, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Cremonese, pur con i suoi limiti realizzativi, ha dimostrato contro la Lazio di saper creare occasioni e il ritorno di Vardy dal primo minuto, accanto a un Bonazzoli in fiducia, potrebbe dare quel cinismo che è mancato finora. Il Pisa, ormai senza obiettivi e pronto a testare le seconde linee, difficilmente riuscirà a invertire il suo disastroso trend esterno proprio allo “Zini”, dove storicamente ha quasi sempre subito gol. la vittoria della Cremonese è il risultato più logico. I grigiorossi hanno il vantaggio di affrontare una squadra che ha staccato la spina mentalmente. Per alzare la quota, si può ipotizzare la combo 1+Multigol 1-3, considerando che entrambe le difese sono tra le più colpite del torneo.

Le probabili formazioni di Cremonese-Pisa

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy.

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0