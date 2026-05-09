Pronostico Lecce-Juventus: quanti rischi in Salento per Spalletti

Lecce-Juventus è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il 76% del possesso palla, il 2.60 di xG attesi e i 29 tiri totali domenica scorsa non sono bastati alla Juventus per archiviare la pratica Verona, squadra che era scesa in campo all’Allianz Stadium con la consapevolezza di essere già retrocessa in Serie B. La squadra di Luciano Spalletti incredibilmente non è andata al di là di un 1-1 (Vlahovic nella ripresa ha replicato a Bowie), secondo pareggio di fila dopo quello a occhiali contro il Milan nel fine settimana precedente.

E se i bianconeri rallentano nella corsa al quarto posto, le inseguitrici provano ad approfittarne. La Roma ha triturato la Fiorentina e si è portata a -1 dalla Signora. I giallorossi di Gian Piero Gasperini ora rappresentano la minaccia principale in un finale di stagione che si preannuncia rovente per una Juve che non può assolutamente permettersi di fallire l’obiettivo Champions. Senza dimenticare, poi, che alle calcagna dei bianconeri c’è pure il Como, non completamente fuori dai giochi avendo solo tre punti in meno di Locatelli e compagni, in ogni caso ancora padroni del proprio destino.

Nella trasferta di Lecce però le insidie non mancano. I salentini infatti non sono ancora salvi nonostante siano reduci da tre risultati positivi: due pareggi con Fiorentina e Verona e soprattutto la vittoria ottenuta la scorsa settimana sul Pisa (1-2), fondamentale per andare a +4 sulla Cremonese terzultima e sempre più spacciata. La squadra di Eusebio Di Francesco, insomma, è ormai sulla buona strada per raggiungere un obiettivo nient’affatto scontato per come si erano messe le cose.

Il tecnico giallorosso dovrebbe confermare lo stesso undici visto all’opera a Pisa, con Cheddira terminale offensivo nel 4-2-3-1: dietro di lui Pierotti, Coulibaly e Banda. Dall’altro lato, Spalletti medita di dare fiducia a Vlahovic in attacco dopo che il centravanti serbo ha dato ottimi segnali contro il Verona: l’ex viola favorito nel ballottaggio con David.

Come vedere Lecce-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Juventus è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Un incrocio pericolosissimo tra ambizioni di gloria e istinto di sopravvivenza. La Juventus approda in Salento col fiato corto e i nervi tesi. Il clamoroso 1-1 interno contro un Verona già retrocesso ha palesato una preoccupante sterilità offensiva (nonostante i 29 tiri totali) e ha permesso alla Roma di portarsi a una sola incollatura dal quarto posto. I bianconeri non possono più permettersi calcoli se vogliono evitare il sorpasso giallorosso. O, peggio, l’inserimento dello spauracchio Como.

Di fronte troveranno un Lecce rigenerato dalla cura Di Francesco. Il successo di Pisa ha messo una seria ipoteca sulla salvezza, ma i salentini hanno bisogno dell’ultimo sforzo per evitare che il tecnico riviva l’incubo retrocessione già subito con il Frosinone 2 anni fa. Nonostante i recenti passi falsi, crediamo che la qualità della rosa di Spalletti e l’urgenza di blindare la Champions faranno la differenza. Vlahovic, apparso in crescita, potrebbe essere l’uomo della provvidenza contro una difesa che, seppur organizzata, concede sempre qualcosa. Per chi vuole rischiare meno, la combo 2+Under 2.5 è una valida alternativa vista la tendenza delle due squadre. Il Lecce, del resto, ha il peggior attacco del torneo (24 gol segnati) insieme al Verona.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2