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Pronostico Cagliari-Udinese: un punto per la certezza matematica

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Cagliari-Udinese è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Cagliari vede il traguardo della salvezza ma manca ancora un punticino per scacciare ogni paura. In realtà dovrebbe accadere una sorta di cataclisma sportivo affinché i sardi retrocedano: grazie ai 9 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima quando mancano tre giornate, ai rossoblù basta un pareggio per brindare. E finanche una sconfitta con l’Udinese potrebbe “salvare” la squadra di Fabio Pisacane se contemporaneamente i grigiorossi non dovessero riuscire ad avere la meglio sul fanalino di coda Pisa.

Gaetano
Pronostico Cagliari-Udinese: un punto per la certezza matematica (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Deiola e compagni avrebbero potuto affrontare questo finale di campionato come più spensieratezza: tra febbraio e aprile, tuttavia, si sono complicati un po’ la vita, collezionando soltanto 2 punti in otto giornate. Il successo per 1-0 sulla Cremonese, però, ha permesso al Cagliari di ritrovare fiducia e convinzione e negli ultimi quattro turni, escludendo la netta sconfitta di San Siro con l’Inter, sono arrivate due vittorie (Cremonese e Atalanta, entrambe all’Unipol Domus) e un pari a occhiali in casa del Bologna.

L’obiettivo, ora, è strappare almeno un punto con i friulani davanti al proprio pubblico e chiudere ogni discorso relativo alla salvezza. Tutt’altro che scontato, visto che i bianconeri non sembrano affatto sazi. Hanno 47 punti – miglior campionato dell’ultimo decennio – e si stanno togliendo diverse soddisfazioni. Sabato scorso la squadra di Kosta Runjaic ha battuto 2-0 il Torino conquistando la vittoria numero tre nelle ultime sei giornate, parziale in cui l’Udinese ha incassato una sola sconfitta. Provare a chiudere tra le prime 10 diventa adesso quasi un dovere e in Sardegna devono fare attenzione perché i friulani non perdono in trasferta da fine febbraio.

Ehizibue festeggiato da Solet
Pronostico Cagliari-Udinese: un punto per la certezza matematica (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Runjaic spera di recuperare Davis per la sfida di Cagliari, ma se l’inglese non dovesse farcela sarà Buksa ad affiancare Zaniolo davanti. In difesa out lo squalificato Kabasele. Nel Cagliari il giovane attaccante Mendy sta meglio dovrebbe partire dal 1′, supportato da Palestra ed Esposito. Dietro Dossena è in ballottaggio con il ristabilito Rodriguez. Sperano nella convocazione Mazzitelli e Deiola.

Come vedere Cagliari-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Udinese, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Cagliari ha il match-point salvezza tra le mani. Con un punto i sardi brinderebbero all’aritmetica permanenza in Serie A, mettendo fine a una stagione vissuta sulle montagne russe. Di fronte, però, c’è l’Udinese versione deluxe, reduce dal miglior campionato dell’ultimo decennio e intenzionata a non fare sconti per centrare un  piazzamento nella colonna sinistra della classifica. I friulani sono un cliente ostico: non perdono in trasferta da febbraio e hanno realizzato almeno 2 reti in ciascuna delle ultime 4 gare fuori casa. La tradizione recente è inoltre tutta a favore dei bianconeri, che hanno perso solo una delle ultime 13 sfide contro i rossoblù. La doppia chance esterna copre la superiorità tecnica dei bianconeri in un match che si preannuncia teso e tattico.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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