Pronostico Sunderland-Manchester United: arriva anche la matematica

Sunderland-Manchester United è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il caso del Manchester United è quello migliore, degli ultimi anni, per spiegare come un cambio di allenatore possa riuscire a stravolgere in corsa una stagione. Una squadra che, vincendo contro il Sunderland, avrebbe la certezza di andare nella prossima Champions League.

Da Amorim e Carrick. Da un tecnico che veniva descritto come il nuovo che avanza, ad uno che conosceva e conosce bene lo spogliatoio avendo difeso in campo i colori dei Red Devils. E da quel momento in poi la striscia dello United non si è mai fermata. Adesso con un’altra vittoria – dopo quella contro il Liverpool e che sarebbe la quarta di fila – gli ospiti potrebbero blindare in maniera aritmetica la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Non che ormai ci siano dubbi sul fatto che questa squadra se la prenderà, ma sarebbe importante continuare a vincere e chissà, magari pure chiudere l’annata con quel taglio di capelli che ormai al di là della Manica conoscono tutti.

Quel tifoso aspetta da due anni cinque vittorie di fila che non sono mai arrivate. Sarebbe quasi la ciliegina sulla torta. Il Sunderland dal proprio canto da chiedere non ha più nulla dopo aver disputato un campionato ottimo e dopo aver raggiunto la salvezza con larghissimo anticipo. Una squadra, quella di casa, che ha poche motivazioni.

Come vedere Sunderland-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Sunderland-Manchester United è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester United è quotata 1.87 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko. POSSIBILE RISULTATO: 1-3