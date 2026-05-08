Pronostico Fulham-Bournemouth: quindicesimo di fila per l’Europa

Fulham-Bournemouth è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

In ogni caso sarà una stagione da ricordare per il Bournemouth, che si presenta al match contro il Fulham – che ha poche possibilità di rientrare in zona Europa a due giornate dal termine – dopo 14 risultati utili di fila. E un sesto posto da difendere.

Nel corso dell’ultimo periodo, un poco, i padroni di casa hanno mollato: due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite che hanno allontanato, come detto, la possibilità di rimanere nelle big del campionato inglese. Ma pure in questo caso per i bianconeri di casa rimane un’annata da ricordare. La sensazione netta, per questa partita, è che le motivazioni che gli ospiti per ovvi motivi metteranno in campo faranno decisamente la differenza. Parliamo infatti di una squadra, la rossonera, che vuole davvero andare in Europa League. E anche Iraola, il tecnico del miracolo fino al momento, che lascerà alla fine della stagione, vuole regalare un sogno a quelli che per poche settimane ancora saranno i suoi tifosi.

Non ci aspettiamo comunque una vittoria agevole, anzi: ci aspettiamo un Fulham che cercherà in tutti i modi di rendere la vita difficile. Ma alla fine le forze resteranno soprattutto nelle gambe degli ospiti. Che dovrebbero riuscire a piazzare il 15esimo utile di fila.

Come vedere Fulham-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Bournemouth è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Bournemouth è quotata 2.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Il segno GOL ci pare comunque scontato. Dovrebbe venire fuori una sfida da almeno un gol per squadra. E poi, per quello che vi abbiamo raccontato prima, occhio alla vittoria esterna. Ci sta, eccome. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Fulham-Bournemouth FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson. POSSIBILE RISULTATO: 1-2