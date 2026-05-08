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Pronostico Fulham-Bournemouth: quindicesimo di fila per l’Europa

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Fulham-Bournemouth è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

In ogni caso sarà una stagione da ricordare per il Bournemouth, che si presenta al match contro il Fulham – che ha poche possibilità di rientrare in zona Europa a due giornate dal termine – dopo 14 risultati utili di fila. E un sesto posto da difendere.

Pronostico Fulham-Bournemouth
Pronostico Fulham-Bournemouth: quindicesimo di fila per l’Europa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

 

Nel corso dell’ultimo periodo, un poco, i padroni di casa hanno mollato: due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite che hanno allontanato, come detto, la possibilità di rimanere nelle big del campionato inglese. Ma pure in questo caso per i bianconeri di casa rimane un’annata da ricordare. La sensazione netta, per questa partita, è che le motivazioni che gli ospiti per ovvi motivi metteranno in campo faranno decisamente la differenza. Parliamo infatti di una squadra, la rossonera, che vuole davvero andare in Europa League. E anche Iraola, il tecnico del miracolo fino al momento, che lascerà alla fine della stagione, vuole regalare un sogno a quelli che per poche settimane ancora saranno i suoi tifosi.

Non ci aspettiamo comunque una vittoria agevole, anzi: ci aspettiamo un Fulham che cercherà in tutti i modi di rendere la vita difficile. Ma alla fine le forze resteranno soprattutto nelle gambe degli ospiti. Che dovrebbero riuscire a piazzare il 15esimo utile di fila.

Come vedere Fulham-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Come vedere Everton-Manchester City
Come vedere Everton-Manchester City in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Fulham-Bournemouth è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata 2.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Lottomatica.

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Il pronostico

Il segno GOL ci pare comunque scontato. Dovrebbe venire fuori una sfida da almeno un gol per squadra. E poi, per quello che vi abbiamo raccontato prima, occhio alla vittoria esterna. Ci sta, eccome.

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Le probabili formazioni di Fulham-Bournemouth

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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