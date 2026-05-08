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I pronostici del weekend (8-9 maggio): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, trentaseiesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Brighton, PSG, Como, Cremonese e Lipsia.

I pronostici del weekend (8-9 maggio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Chelsea, Manchester City-Brentford, Hoffenheim-Werder Brema, Feyenoord-AZ Alkmaar e Go Ahead Eagles-PSV.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Stoccarda-Bayer Leverkusen, Barcellona-Real Madrid, Monaco-Lille, Milan-Atalanta e Ajax-Utrecht.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-Chelsea, Premier League, sabato 13:30
Manchester City-Brentford, Premier League, sabato 16:00
Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga, sabato 15:30
Feyenoord-AZ Alkmaar, Eredivisie, domenica 16:45
Go Ahead Eagles-PSV, Eredivisie, domenica 16:45
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Brighton (in Brighton-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00)
PSG (in PSG-Brest, Ligue 1, domenica 21:00)
Como (in Verona-Como, Serie A, domenica 12:30)
Cremonese (in Cremonese-Pisa, Serie A, domenica 15:00)
Lipsia (in Lipsia-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 32.80 GOLDBET ; 33.10 SPORTBET; 32.80 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Stoccarda-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30
Barcellona-Real Madrid, Liga, domenica 21:00
Monaco-Lille, Ligue 1, domenica 21:00
Milan-Atalanta, Serie A, domenica 20:45
Ajax-Utrecht, Eredivisie, domenica 16:45
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