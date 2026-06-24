Pronostico Turchia-USA, orgoglio e voglia di record: qualche motivazione c’è

Turchia-USA è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nell’ipertecnologico SoFi Stadium di Inglewood si gioca solo per gli almanacchi. Turchia e USA non possono più cambiare i rispettivi destini: la selezione di Vincenzo Montella ha già metabolizzato un’inspiegabile eliminazione e si prepara a rientrare a Istanbul dopo aver perso clamorosamente le prime due partite; quella di Mauricio Pochettino invece la qualificazione ai sedicesimi l’ha conquistata con un turno d’anticipo e l’attenzione del ct è giustamente focalizzata sul primo match della fase a eliminazione diretta, che Pulisic e compagni giocheranno contro una terza classificata.

Gli USA hanno fatto en plein nelle prime due giornate e non possono essere più raggiunti, neppure in caso di sconfitta, perché a quel punto entrerebbero in ballo gli scontri diretti. 4-1 al Paraguay all’esordio e 2-0 all’Australia: in attesa che il livello si alzi considerevolmente, Pochettino può essere soddisfatto di ciò che ha visto finora. Una squadra che ha seguito pedissequamente le sue direttive, che ha sfruttato l’arma del pressing come nessuno in questo primo scorcio di Mondiale e che ha vinto le partite in modo netto, senza soffrire più di tanto e convivendo tranquillamente con la pressione, che non è mai poca per chi organizza il campionato del mondo.

Pochettino preserva i diffidati?

Pochettino in caso di vittoria con la Turchia scriverebbe una pagina di storia di questa nazionale: gli USA non hanno mai ottenuto più di due successi nelle rassegne iridate a cui hanno partecipato.

Molto, però, dipenderà da quanto turnover deciderà di fare. Diversi giocatori sono diffidati e rischiano di saltare il sedicesimo: non è da escludere che Balogun, Robinson, Adams e Richards rimangano in panchina. Difficilmente il commissario tecnico coinvolgerà il convalescente Pulisic: inutile rischiarlo in una gara che ha poco significato come questa.

Dall’altro lato, Montella giocherà per l’orgoglio. La sua Turchia si ritrova già fuori ed è assurdo dando un’occhiata ai numeri: oltre 60 tiri totali complessivi non sono bastati, a Calhanoglu e compagni, per scalfire le difese di Australia e Paraguay, con la selezione della Mezzaluna crescente incredibilmente ancora a secco di gol nonostante le innumerevoli occasioni costruite. La delusione per il flop Mondiale è enorme, soprattutto se consideriamo che questa nazionale ha sfornato negli ultimi anni dei giocatori di assoluta qualità come Guler e Yildiz. Montella, tuttavia, stando ai recenti rumors dovrebbe essere comunque riconfermato al timone della Turchia.

Come vedere Turchia-USA in diretta tv e in streaming

La sfida tra Turchia e USA è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Turchia non può salutare il Nordamerica senza aver segnato nemmeno una rete, soprattutto considerando l’enorme mole di gioco prodotta finora. Dall’altra parte, gli USA si presenteranno verosimilmente con una formazione sperimentale e senza l’assillo del risultato, una condizione che allenterà la tensione difensiva ma lascerà intatto il talento di un attacco che ha fatto centro in 10 delle ultime 11 partite. Trattandosi di una gara totalmente priva di speculazioni tattiche o ansia da classifica, i ritmi si preannunciano alti e le difese allegre. La Turchia giocherà a viso aperto per l’onore, gli USA per divertire il pubblico di Los Angeles e centrare il record storico delle tre vittorie. Entrambe, insomma, dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Turchia-USA

TURCHIA (4-2-3-1): Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

USA (4-2-3-1): Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2