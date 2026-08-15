Pronostico Udinese-Padova: nessuna sorpresa per i bianconeri

Udinese-Padova è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla
L’ultimo scontro ufficiale tra Udinese e Padova è stato sempre in Coppa Italia. Era l’ottobre del 2010 e i friulani allora ebbero la meglio vincendo 4-0 con doppietta di Corradi. Adesso sono cambiate tante cose, e lo sappiamo, ma quello che ci pare possa essere identico non è tanto il risultato finale – o magari potrebbe anche finire in questo modo – ma il passaggio del turno. Quello crediamo non possa essere messo in discussione.
Le ultime due amichevoli contro Nottingham e Barcellona – anche se parliamo di un triangolare – l’Udinese le ha vinte uno a zero dimostrando di essere in crescita. Prima erano arrivate solamente delle delusioni dalle quali è stato meglio venirne fuori in questo modo. Siamo ancora nel pieno del mercato e ci saranno altri movimenti sicuramente, ma la cosa più importante i Pozzo sono riusciti a farla tenendo Zaniolo che ad un certo punto sembrava volesse andare via. Poi le cose si sono sistemate. Il Padova ha oggettivamente poche possibilità di riuscire a fare l’impresa di Ferragosto. Anche le amichevoli contro squadre di livello non hanno regalato soddisfazioni. Insomma, pure in questo caso è la categoria che farà la differenza.
Come vedere Udinese-Padova in diretta tv e in streaming
Udinese-Padovaè in programma sabato alle 18:30. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Udinese è quotata 1.37 Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Nella prima uscita ufficiale della propria stagione l’Udinese si prenderà una vittoria importante con il passaggio del turno annesso. Pochi dubbi. Gara, inoltre, da una sola squadra a segno.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Udinese-Padova
UDINESE (3-5-2): Padelli; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Ekkelenkamp, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.
PADOVA(3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Zuelli, Pompetti, Varas, Zanimacchia; Caprari, Bortolussi.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus