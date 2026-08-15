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Pronostico Udinese-Padova: nessuna sorpresa per i bianconeri

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Udinese-Padova è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

L’ultimo scontro ufficiale tra Udinese e Padova è stato sempre in Coppa Italia. Era l’ottobre del 2010 e i friulani allora ebbero la meglio vincendo 4-0 con doppietta di Corradi. Adesso sono cambiate tante cose, e lo sappiamo, ma quello che ci pare possa essere identico non è tanto il risultato finale – o magari potrebbe anche finire in questo modo – ma il passaggio del turno. Quello crediamo non possa essere messo in discussione.

Pronostico Udinese-Padova
Pronostico Udinese-Padova: nessuna sorpresa per i bianconeri (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le ultime due amichevoli contro Nottingham e Barcellona – anche se parliamo di un triangolare – l’Udinese le ha vinte uno a zero dimostrando di essere in crescita. Prima erano arrivate solamente delle delusioni dalle quali è stato meglio venirne fuori in questo modo. Siamo ancora nel pieno del mercato e ci saranno altri movimenti sicuramente, ma la cosa più importante i Pozzo sono riusciti a farla tenendo Zaniolo che ad un certo punto sembrava volesse andare via. Poi le cose si sono sistemate. Il Padova ha oggettivamente poche possibilità di riuscire a fare l’impresa di Ferragosto. Anche le amichevoli contro squadre di livello non hanno regalato soddisfazioni. Insomma, pure in questo caso è la categoria che farà la differenza. 

Come vedere Udinese-Padova in diretta tv e in streaming

Udinese-Padovaè in programma sabato alle 18:30. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.

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Il pronostico

Nella prima uscita ufficiale della propria stagione l’Udinese si prenderà una vittoria importante con il passaggio del turno annesso. Pochi dubbi. Gara, inoltre, da una sola squadra a segno.

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Le probabili formazioni di Udinese-Padova

UDINESE (3-5-2): Padelli; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Ekkelenkamp, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.
PADOVA(3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Zuelli, Pompetti, Varas, Zanimacchia; Caprari, Bortolussi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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