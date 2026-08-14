Pronostico Alavés-Getafe: sono i maghi della trasferta

Alavés-Getafe è una gara della prima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Lo scorso anno il Getafe, che ha chiuso al settimo posto in classifica, è stata la squadra che ha fatto soprattutto in trasferta un campionato importante: segnando comunque pochissimi gol – meno dell’ultima squadra che è retrocessa – ma a livello difensivo ha mostrato di avere grandissimo carattere. E misure giuste.

Nei Paesi Baschi contro l’Alavés, però, il debutto non è semplicissimo. Soprattutto perché i padroni di casa vorrebbero passare una stagione diversa da quella che hanno vissuto, quando si sono salvati all’ultima giornata e solamente con un punto di vantaggio rispetto a quelle che poi sono andate in Segunda Division. Anche perché, il Getafe, ha perso sul mercato sia il capocannoniere Arambarri, sia Milla, che era una delle stelle. Bordalas, comunque, sa bene come si fa. Alla sua squadra è riuscito a dare una grossa identità e non ha paura di iniziare fuori casa. Come detto prima solamente quattro squadre nel corso dell’anno sono riuscite a fare più punti di questa lontana dalle mura amiche.

La prima giornata, inoltre, è sempre un dilemma. E il caldo potrebbe anche fare la differenza. Le temperature non sono di semplice gestione e c’è il rischio che possa essere un fattore. Quindi, sotto, vi diciamo il nostro pronostico.

Come vedere Alavés-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Alavés-Getafe, gara valida per la prima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

In una gara da meno di tre reti complessive, occhio al pareggio che potrebbe anche stare bene ad entrambe le formazioni. Ci sono tanti fattori in questa prima giornata di campionato che possono fare la differenza. Il Getafe poi, come spiegato, in trasferta è un osso durissimo. E si potrebbe accontentare anche perché, ad oggi, sembra meno forte dello scorso anno.

Le probabili formazioni di Alavés-Getafe

ALAVES (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Alena, Yusi; Manas, Martienez.

GETAFE (5-3-2): Soria; Garcia, Djene, Romero, Abqar, Davinchi; Terrats, Mangala, Martin; Satriano, Mayoral.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-0