I pronostici di venerdì 14 agosto: Coppa Italia, Eredivisie, Championship e non solo

I pronostici di venerdì 14 agosto, ci sono quattro partite di Coppa Italia, in campo Eredivisie, Championship e altri campionati
Riparte dalla Championship il Wolverhampton, dopo una stagione molto deludente in Premier League con solamente tre vittorie conquistate dentro un’intera stagione. Un numero bassissimo, un numero di quelli che evidentemente portano alla retrocessione. Ma adesso si parte con altri obiettivi in testa, con la voglia di vincere subito e iniziare la scalata verso la promozione.
La stagione ufficiale è iniziata con la Carabao Cup, una sfida vinta 3-0 contro il Port Vale e con un entusiasmo travolgente del pubblico. Partita aperta e chiusa dentro i primi 43 minuti di gioco. Senza nessuna storia. Anche il Blackburn ha debuttato con una vittoria nella stessa manifestazione, vincendo due a uno in trasferta I Wolves sono indicati da tutti gli addetti ai lavori come i principali favoriti per la promozione e dovrebbero partire col piede giusto.
C’è grande entusiasmo intorno alla Fiorentina per il calciomercato scoppiettante condotto da Paratici: all’esordio in Coppa Italia contro il Benevento dovrebbe arrivare una vittoria probabilmente con over.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Al Ettifaq-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 20:00
Vincenti
- NAC BREDA (in NAC Breda-VVV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00)
- ST. ETIENNE (in St. Etienne-Clermont, Ligue 2, ore 20:45)
- FIORENTINA (in Fiorentina-Benevento, Coppa Italia, ore 21:15)
- WOLVERHAMPTON (in Wolverhampton-Blackburn, Championship, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Galatasaray-Corum, Super Lig, ore 20:30
- Fiorentina-Benevento, Coppa Italia, ore 21:15
- Al Hilal-Al Faisaly, Saudi Pro League, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Rosenborg-Viking, Eliteserien, ore 19:00
- Eintracht Braunschweig-Bochum, Zweite Liga, ore 18:30
- Kolding IF-Vejle, First Division Danimarca, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 11.53 GOLDBET ; 12.18 SPORTBET; 11.53 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Wolverhampton-Blackburn, Championship, ore 21:00
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- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
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