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Pronostico Galatasaray-Corum: la prima volta non si dimentica

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Galatasaray-Corum è una partita valida per la prima giornata del campionato turco: formazioni e pronostico

Un debutto semplice per il Galatasaray, in casa contro il Corum, squadra neo promossa e che si ritrova per la prima volta ad affrontare il club sicuramente più importante di tutta la nazione. Sì, prima d’ora non ci sono mai stati degli scontri diretti. E per i giallorossi di casa la prima volta non si scorderà mai.

Pronostico Galatasaray-Corum
Pronostico Galatasaray-Corum: la prima volta non si dimentica (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nonostante un precampionato complicato con una sola vittoria in tutta la fase, il Gala ha senza dubbio la possibilità di mettersi alle spalle quelli che comunque sono stati i problemi estivi e che hanno pure portato a qualche malumore. Ma lo sappiamo tutti, è solo calcio d’agosto e quando le cose iniziano a farsi serie allora la squadra metterà in campo tutta la sua qualità. Che, per la Super Lig (nonostante molti club si siano davvero rinforzati con innesti di valore) è sopra la media.

L’obiettivo del Gala, ovviamente, è quello di prendersi la prima vittoria della propria stagione senza penare più di tanto. Quello del Corum sarebbe quello di fare una buona figura (ma è complicato). Da un lato la prima volta sarà bella, dall’altra da dimenticare. Ma almeno rimarrà il sogno di giocare una partita importante.

Come vedere Galatasaray-Corum in diretta tv e in streaming

Galatasaray-Corum è in programma venerdì alle 20:30.  In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Non avranno problemi i padroni di casa a prendersi la prima vittoria del proprio campionato. Ci aspettiamo un Galatasaray dominante e che dovrebbe vincere senza nemmeno prendere reti.

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Le probabili formazioni di Galatasaray-Corum

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardacki, Jacobs; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Akgun, Yilmaz; Osimhen.
CORUM (4-2-3-1): Felipe; Sazdagi, Penetra, Smolcic, Borza; Odzemir, Ramadani; Abdulkareem, Karlsbakk, Kyziridis; Ramirer Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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