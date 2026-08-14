Pronostico Galatasaray-Corum: la prima volta non si dimentica

Galatasaray-Corum è una partita valida per la prima giornata del campionato turco: formazioni e pronostico

Un debutto semplice per il Galatasaray, in casa contro il Corum, squadra neo promossa e che si ritrova per la prima volta ad affrontare il club sicuramente più importante di tutta la nazione. Sì, prima d’ora non ci sono mai stati degli scontri diretti. E per i giallorossi di casa la prima volta non si scorderà mai.

Nonostante un precampionato complicato con una sola vittoria in tutta la fase, il Gala ha senza dubbio la possibilità di mettersi alle spalle quelli che comunque sono stati i problemi estivi e che hanno pure portato a qualche malumore. Ma lo sappiamo tutti, è solo calcio d’agosto e quando le cose iniziano a farsi serie allora la squadra metterà in campo tutta la sua qualità. Che, per la Super Lig (nonostante molti club si siano davvero rinforzati con innesti di valore) è sopra la media.

L’obiettivo del Gala, ovviamente, è quello di prendersi la prima vittoria della propria stagione senza penare più di tanto. Quello del Corum sarebbe quello di fare una buona figura (ma è complicato). Da un lato la prima volta sarà bella, dall’altra da dimenticare. Ma almeno rimarrà il sogno di giocare una partita importante.

Come vedere Galatasaray-Corum in diretta tv e in streaming

Galatasaray-Corum è in programma venerdì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Non avranno problemi i padroni di casa a prendersi la prima vittoria del proprio campionato. Ci aspettiamo un Galatasaray dominante e che dovrebbe vincere senza nemmeno prendere reti.

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Le probabili formazioni di Galatasaray-Corum

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardacki, Jacobs; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Akgun, Yilmaz; Osimhen.

CORUM (4-2-3-1): Felipe; Sazdagi, Penetra, Smolcic, Borza; Odzemir, Ramadani; Abdulkareem, Karlsbakk, Kyziridis; Ramirer Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0