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Pronostico Wolverhampton-Blackburn: quinta vittoria in un anno

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Wolverhampton-Blackburn è valida per la prima giornata di Championship: probabili formazioni e pronostico

Riparte dalla Championship il Wolverhampton, dopo una stagione molto deludente in Premier League con solamente tre vittorie conquistate dentro un’intera stagione. Un numero bassissimo, un numero di quelli che evidentemente portano alla retrocessione. Ma adesso si parte con altri obiettivi in testa, con la voglia di vincere subito e iniziare la scalata verso la promozione.

Pronostico Wolverhampton-Blackburn
Pronostico Wolverhampton-Blackburn: quinta vittoria in un anno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La stagione ufficiale è iniziata con la Carabao Cup, una sfida vinta 3-0 contro il Port Vale e con un entusiasmo travolgente del pubblico. Partita aperta e chiusa dentro i primi 43 minuti di gioco. Senza nessuna storia. Anche il Blackburn ha debuttato con una vittoria nella stessa manifestazione, vincendo due a uno in trasferta. Però c’è da dire che i Wolves, ad oggi, rispetto alla passata annata hanno cambiato pochissimo: ecco perché partono con tutti i favori del pronostico. Ecco perché questa squadra dovrebbe iniziare il debutto nel migliore dei modi e con una vittoria. Ci aspettiamo, comunque, una sfida aperta. Una sfida con diverse reti – almeno tre complessive – e anche un gol per squadra. Sotto vi diciamo anche chi la vince, anche se avrete capito già.

Come vedere Wolverhampton-Blackburn in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la prima giornata di Championship Wolverhampton-Blackburn, in programma venerdì alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Wolverhampton è quotata 1.50 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.83 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

I padroni di casa riusciranno a vincere questo match del debutto e si prenderanno i primi tre punti di questa stagione. Gara da Over. E pure da GOL.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Blackburn

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Bentley; Trippier, Mosquera, T Gomes, H Bueno; Andre, Munetsi; R Gomes, Lopez, Mane; Armstrong.
BLACKBURN (4-2-3-1): Toth; Alebiosu, Atcheson, McLoughlin, Pickering; Forshaw, Tavares; Morishita, Cantwell, Fevrier; Gudjohnsen

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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