Pronostico Wolverhampton-Blackburn: quinta vittoria in un anno

Wolverhampton-Blackburn è valida per la prima giornata di Championship: probabili formazioni e pronostico

Riparte dalla Championship il Wolverhampton, dopo una stagione molto deludente in Premier League con solamente tre vittorie conquistate dentro un’intera stagione. Un numero bassissimo, un numero di quelli che evidentemente portano alla retrocessione. Ma adesso si parte con altri obiettivi in testa, con la voglia di vincere subito e iniziare la scalata verso la promozione.

La stagione ufficiale è iniziata con la Carabao Cup, una sfida vinta 3-0 contro il Port Vale e con un entusiasmo travolgente del pubblico. Partita aperta e chiusa dentro i primi 43 minuti di gioco. Senza nessuna storia. Anche il Blackburn ha debuttato con una vittoria nella stessa manifestazione, vincendo due a uno in trasferta. Però c’è da dire che i Wolves, ad oggi, rispetto alla passata annata hanno cambiato pochissimo: ecco perché partono con tutti i favori del pronostico. Ecco perché questa squadra dovrebbe iniziare il debutto nel migliore dei modi e con una vittoria. Ci aspettiamo, comunque, una sfida aperta. Una sfida con diverse reti – almeno tre complessive – e anche un gol per squadra. Sotto vi diciamo anche chi la vince, anche se avrete capito già.

Come vedere Wolverhampton-Blackburn in diretta tv e in streaming La sfida valida per la prima giornata di Championship Wolverhampton-Blackburn, in programma venerdì alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Wolverhampton è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico I padroni di casa riusciranno a vincere questo match del debutto e si prenderanno i primi tre punti di questa stagione. Gara da Over. E pure da GOL. Le probabili formazioni di Wolverhampton-Blackburn WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Bentley; Trippier, Mosquera, T Gomes, H Bueno; Andre, Munetsi; R Gomes, Lopez, Mane; Armstrong.

BLACKBURN (4-2-3-1): Toth; Alebiosu, Atcheson, McLoughlin, Pickering; Forshaw, Tavares; Morishita, Cantwell, Fevrier; Gudjohnsen POSSIBILE RISULTATO: 2-0