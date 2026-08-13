Pronostico Shelbourne-Ajax: il più è fatto

Shelbourne-Ajax è la gara di ritorno del turno preliminare di Conference League. Probabili formazioni e pronostico

Quattro sconfitte di fila compresa quella nella gara d’andata non sono un ottimo biglietto da visita per lo Shelbourne. Gli irlandesi che ne hanno presi tre in Olanda – segnandone uno – hanno pochissime possibilità, se non nulle, di riaprire il discorso qualificazione che ci pare oggettivamente indirizzato verso una squadra molto più forte e che vuole arrivare al girone unico di Conference e giocarsi, pure, le possibilità di vincerla questa manifestazione.

Tra amichevoli, qualificazione alle coppe, e la prima di campionato, l’Ajax viene da sette affermazioni di fila. Un precampionato quindi molto importante e anche un inizio di stagione molto molto significativa. Dopo un’annata clamorosamente brutta, quella dello scorso anno, i lancieri vogliono mettersi alle spalle i momenti negativi. E siccome si dice che uno che ben inizia è a metà dell’opera, allora non si può non pensare in maniera davvero positiva. Ecco perché ci aspettiamo, pure, un’altra vittoria dell’Ajax. Che vuole continuare su questa scia.

Come vedere Shelbourne-Ajax in diretta tv e in streaming

Shelbourne-Ajax è in programma giovedì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.13 su Goldbet e Lottomatica e a 1.13 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet.

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Il pronostico

Altra vittoria dell’Ajax. Anche se meno influente, perché ormai il grosso i lancieri lo hanno fatto nel match della scorsa settimana. Sfida da almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Shelbourne-Ajax

SHELBOURNE (4-4-2): Beach; Mbeng, Ledwidge, Barrett, Norris; Kelly, McInroy, Coote; Caffrey, Freitas, Moore.

AJAX (4-2-3-1): Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Edvardsen.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3