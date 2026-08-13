Pronostico Shelbourne-Ajax: il più è fatto

Shelbourne-Ajax è la gara di ritorno del turno preliminare di Conference League. Probabili formazioni e pronostico
Quattro sconfitte di fila compresa quella nella gara d’andata non sono un ottimo biglietto da visita per lo Shelbourne. Gli irlandesi che ne hanno presi tre in Olanda – segnandone uno – hanno pochissime possibilità, se non nulle, di riaprire il discorso qualificazione che ci pare oggettivamente indirizzato verso una squadra molto più forte e che vuole arrivare al girone unico di Conference e giocarsi, pure, le possibilità di vincerla questa manifestazione.
Tra amichevoli, qualificazione alle coppe, e la prima di campionato, l’Ajax viene da sette affermazioni di fila. Un precampionato quindi molto importante e anche un inizio di stagione molto molto significativa. Dopo un’annata clamorosamente brutta, quella dello scorso anno, i lancieri vogliono mettersi alle spalle i momenti negativi. E siccome si dice che uno che ben inizia è a metà dell’opera, allora non si può non pensare in maniera davvero positiva. Ecco perché ci aspettiamo, pure, un’altra vittoria dell’Ajax. Che vuole continuare su questa scia.
Come vedere Shelbourne-Ajax in diretta tv e in streaming
Shelbourne-Ajax è in programma giovedì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Ajax è quotata 1.13 su Goldbet e Lottomatica e a 1.13 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Altra vittoria dell’Ajax. Anche se meno influente, perché ormai il grosso i lancieri lo hanno fatto nel match della scorsa settimana. Sfida da almeno tre reti complessive.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Shelbourne-Ajax
SHELBOURNE (4-4-2): Beach; Mbeng, Ledwidge, Barrett, Norris; Kelly, McInroy, Coote; Caffrey, Freitas, Moore.
AJAX (4-2-3-1): Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Edvardsen.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus