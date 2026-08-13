Pronostico Rangers-Jagiellonia: c’è aria di ribaltone

Rangers-Jagiellonia è la gara di ritorno del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico
Ve lo avevamo detto, la scorsa settimana, che si sarebbe deciso al ritorno questo passaggio del turno. Inoltre avevamo pronosticato una gara da GOL e così è stato. Certo, non ci aspettavamo una sconfitta dei Rangers, però è arrivata. Gli scozzesi, comunque, hanno ottime possibilità di riuscire a ribaltare il risultato.
Una sconfitta quella della scorsa settimana che si è consumata tutta nel primo tempo. Dopo il vantaggio un doppio errore difensivo ha permesso ai polacchi di ribaltare la situazione velocemente. Poi nella ripresa c’è stata una reazione che non ha comunque portato al pareggio, ma la spinta del pubblico amico, giovedì sera, potrebbe decisamente aiutare e fare la differenza.
I numeri infatti ci dicono che i Rangers hanno comunque dominato per buona parte del match, riuscendo tra le altre cose a creare tre occasioni nitide da gol. La questione qualificazione, quindi, rimane decisamente aperta. Anche se, come potete leggere dal titolo, crediamo che il ribaltone possa essere in canna.
Come vedere Rangers-Jagiellonia in diretta tv e in streaming
Rangers-Jagiellonia è in programma giovedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dei Rangers è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.
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Il pronostico
Rangers vincenti dentro una gara da almeno tre reti complessive e da almeno un gol per squadra. Si potrebbe anche andare ai supplementari, ma crediamo che i padroni di casa abbiano la forza per riuscire a chiudere il discorso molto prima, senza rischiare nulla dopo.
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Le probabili formazioni di Rangers-Jagiellonia
RANGERS (4-2-3-1): Pandur; Sterling, Godfrey, Fernandez, Rommens; Diomande, Devlin; Naderi, Aasgaard, Gassama; Shankland.
JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wotskzek, Vital, Kobayashi, Montoia; Conceicao, Romanczuk, Lozano, Szmyt; Imaz, Prelece.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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