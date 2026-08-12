Pronostico Hearts-Benfica: ormai è tutto deciso

Hearts-Benfica è la gara di ritorno del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico

Ve lo avevamo detto, la scorsa settimana, che il Benfica avrebbe avuto vita facile contro l’Hearts. Così è stato. Il sei a uno con il quale i portoghesi hanno chiuso la contesa contro gli scozzesi non è solamente un punto interrogativo sul discorso qualificazione, ma molto di più.

Ora ai padroni di casa rimane solamente la possibilità di chiudere in maniera degna, magari con una vittoria. Ma non crediamo che questa possa essere nelle corde. Nonostante il Benfica si presenterà sicuramente con una squadra largamente rimaneggiata – andranno in campo le seconde linee – sono sempre più forti di quelle scozzesi. Sì, anche tra le fila dei padroni di casa sono previsti molti campi di formazione, normale pensare al campionato piuttosto che ad una qualificazione che di fatto si è già chiusa da sei giorni a questa parte.

Come vedere Hearts-Benfica in diretta tv e in streaming

Hearts-Benfica è in programma giovedì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Benfica sicuramente vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive e anche in questo caso da almeno un gol per squadra. Non ci possono essere davvero dubbi su come questo match finirà. Soprattutto dopo il sei a uno della scorsa settimana.

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Le probabili formazioni di Hearts-Benfica

HEARTS (4-4-2): Reus; Altena, McEntee, Findlay, Milne; Kerjota, Mendy, Spittal, Miller; Braga, Ba-Sy.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Silva, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Sudakov, Kaminski; Duran.



POSSIBILE RISULTATO: 2-3