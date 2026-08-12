I pronostici di mercoledì 12 agosto: Conference League e Supercoppa Europea

I pronostici di mercoledì 12 agosto, ci sono tre partite di Conference League e la finale di Supercoppa Europea

Vincere non è mai facile. Figuriamoci ripetersi. Ma questo PSG ha dimostrato di avere sette vite come i gatti. Non molla mai e nelle partite che contano riesce sempre a dare qualcosa in più. Ovviamente i parigini sono favoriti nella finale della Supercoppa Europea contro l’Aston Villa di Emery che ancora una volta nella passata stagione ha trionfato in Europa League.

Il PSG – nonostante un precampionato complicato per via pure delle assenze di diversi giocatori rientrati tardi dal Mondiale – può riuscire a portare un altro trofeo in bacheca approfittando del periodo di transizione di un Aston Villa che nel corso dell’estate ha perso sul mercato dei calciatori di fondamentale importanza nello scacchiere di Emery come Digne, Rogers e Tielemans.

Nel resto del palinsesto odierno spazio alle amichevoli per gol e over: occhio a Deportivo la Coruna-Real Madrid, Manchester United-Leeds e Arsenal-Como.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in PSG-Aston Villa, Supercoppa Europea, ore 21:00

Vincenti

REAL MADRID (in Deportivo la Coruna-Real Madrid, Amichevole, ore 21:00)

(in Deportivo la Coruna-Real Madrid, Amichevole, ore 21:00) PSG (in PSG-Aston Villa, Supercoppa Europea, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rapid Vienna-Paide , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Deportivo la Coruna-Real Madrid , Amichevole, ore 21:00

, Amichevole, ore 21:00 Arsenal-Como, Amichevole, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester United-Leeds , Amichevole, ore 20:30

, Amichevole, ore 20:30 PSG-Aston Villa, Supercoppa Europea, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 7.01 GOLDBET ; 7.03 SPORTBET; 7.01 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in PSG-Aston Villa, Supercoppa Europea, ore 21:00