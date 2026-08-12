Pronostico PSG-Aston Villa: Luis Enrique non si ferma

PSG-Aston Villa è la finale di Supercoppa Europea: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Vincere non è mai facile. Figuriamoci ripetersi. Ma questo PSG ha dimostrato di avere sette vite come i gatti. Non molla mai e nelle partite che contano riesce sempre a dare qualcosa in più. Ovviamente i parigini sono favoriti nella finale contro L’Aston Villa di Emery. Anche se parliamo in questo caso di un allenatore che quando gioca partite che contano riesce sempre a portarle a casa.

Ma c’è una squadra che è molto più forte dell’altra, sulla carta e non solo. E che ha un allenatore che in ogni match riesce sempre o a inventarsi qualcosa oppure a tirare fuori dai suoi calciatori quella motivazione in più che permette di andare a vincere le partite. Il PSG – nonostante un precampionato complicato per via pure delle assenze di diversi giocatori rientrati tardi dal Mondiale – può riuscire a portare un altro trofeo in bacheca approfittando del periodo di transizione di un Aston Villa che nel corso dell’estate ha perso sul mercato dei calciatori di fondamentale importanza nello scacchiere di Emery come Digne, Rogers e Tielemans. E che dovrà fare a meno pure del nuovo acquisto Manzambi oltre a Guessand, Konsa, Onana e Watkins.

Non possiamo nemmeno dire che non ci proveranno gli inglesi: la mentalità di Emery è sempre la stessa, giocarsela contro tutti. Ma negli spazi i parigini sono assai pericolosi. Dietro, però, la squadra campione d’Europa in carica balla, e lo sappiamo, ed è per questo motivo che ci aspettiamo comunque un match frizzantino, ricco di contenuti. E con diverse reti.

Come vedere PSG-Aston Villa in diretta tv e in streaming

PSG-Aston Villa è in programma mercoledì alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo. In Italia il match si potrà seguire in diretta su Sky Sport. E in streaming su NOW TV.

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Comparazione quote

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Il pronostico

PSG senza freni e di nuovo vincente, dentro una gara sicuramente da almeno un gol per squadra e sicuramente da almeno tre reti complessive. Nonostante alcune assenze i parigini non sembrano avere ostacoli e vogliono portare a casa l’ennesimo trofeo nel corso degli ultimi anni. In caso di pareggio nei 90′ regolamentari non si andrebbe ai tempi supplementari ma si tirerebbero direttamente i calci di rigore.

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Le probabili formazioni di PSG-Aston Villa

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Mayulu; Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Mings, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Abraham.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1