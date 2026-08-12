Home » CALCIO » Pronostico PSG-Aston Villa: Luis Enrique non si ferma

Pronostico PSG-Aston Villa: Luis Enrique non si ferma

di

PSG-Aston Villa è la finale di Supercoppa Europea: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Vincere non è mai facile. Figuriamoci ripetersi. Ma questo PSG ha dimostrato di avere sette vite come i gatti. Non molla mai e nelle partite che contano riesce sempre a dare qualcosa in più. Ovviamente i parigini sono favoriti nella finale contro L’Aston Villa di Emery. Anche se parliamo in questo caso di un allenatore che quando gioca partite che contano riesce sempre a portarle a casa.

Pronostico PSG-Aston Villa
Pronostico PSG-Aston Villa: Luis Enrique non si ferma (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma c’è una squadra che è molto più forte dell’altra, sulla carta e non solo. E che ha un allenatore che in ogni match riesce sempre o a inventarsi qualcosa oppure a tirare fuori dai suoi calciatori quella motivazione in più che permette di andare a vincere le partite. Il PSG – nonostante un precampionato complicato per via pure delle assenze di diversi giocatori rientrati tardi dal Mondiale – può riuscire a portare un altro trofeo in bacheca approfittando del periodo di transizione di un Aston Villa che nel corso dell’estate ha perso sul mercato dei calciatori di fondamentale importanza nello scacchiere di Emery come Digne, Rogers e Tielemans. E che dovrà fare a meno pure del nuovo acquisto Manzambi oltre a Guessand, Konsa, Onana e Watkins.

Non possiamo nemmeno dire che non ci proveranno gli inglesi: la mentalità di Emery è sempre la stessa, giocarsela contro tutti. Ma negli spazi i parigini sono assai pericolosi. Dietro, però, la squadra campione d’Europa in carica balla, e lo sappiamo, ed è per questo motivo che ci aspettiamo comunque un match frizzantino, ricco di contenuti. E con diverse reti.

Come vedere PSG-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Come vedere PSG-Aston Villa
Come vedere PSG-Aston Villa in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

PSG-Aston Villa è in programma mercoledì alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo. In Italia il match si potrà seguire in diretta su Sky Sport. E in streaming su NOW TV.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata 1.75 su GoldbetLottomatica e a 1.75 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

PSG senza freni e di nuovo vincente, dentro una gara sicuramente da almeno un gol per squadra e sicuramente da almeno tre reti complessive. Nonostante alcune assenze i parigini non sembrano avere ostacoli e vogliono portare a casa l’ennesimo trofeo nel corso degli ultimi anni. In caso di pareggio nei 90′ regolamentari non si andrebbe ai tempi supplementari ma si tirerebbero direttamente i calci di rigore.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di PSG-Aston Villa

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Mayulu; Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Mings, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Abraham. 

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni