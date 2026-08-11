Home » CALCIO » Pronostico Lione-Sparta Praga: il sogno finisce subito

Pronostico Lione-Sparta Praga: il sogno finisce subito

di

Lione-Sparta Praga è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

C’è sempre una prima volta ed è successo nel match d’andata, quando lo Sparta Praga, che non aveva mai battuto il Lione nella sua storia, è riuscito di fatto a fare una vera e propria impresa. Basterà per il passaggio del turno? No, la vediamo complicata per i cechi.

Pronostico Lione-Sparta Praga
Pronostico Lione-Sparta Praga: il sogno finisce subito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I francesi di Paulo Fonseca sanno benissimo che il due a uno subito nel match della scorsa settimana non è un risultato complicato da ribaltare. Anche perché le qualità – e di certo non lo scopriamo noi – sono tutte e favore della truppa dell’allenatore portoghese che, tra le altre cose, è una squadra che la scorsa stagione l’ha finita con un grandissimo rendimento interno. Tutto questo lascia presagire ad una rimonta che è decisamente alla portata della squadra di casa, che non dovrebbe avere nemmeno chissà quali grosse difficoltà a ribaltare il risultato.

Come vedere Lione-Sparta Praga in diretta tv e in streaming

Lione-Sparta Praga è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.40 su GoldbetLottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su GoldbetLottomatica e a 2.00 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, il Lione si prenderà non solo la vittoria ma pure il passaggio del turno. Dubbi noi non ne abbiamo nemmeno uno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Lione-Sparta Praga

LIONE (4-3-3): Greif; Ouedraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Tessmann; Duranville, Himbert, Boudache.
SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Mercado, Sorensen, Sevinsky, Suchomel; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Brunes.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni