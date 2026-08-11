Pronostico Lione-Sparta Praga: il sogno finisce subito

Lione-Sparta Praga è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
C’è sempre una prima volta ed è successo nel match d’andata, quando lo Sparta Praga, che non aveva mai battuto il Lione nella sua storia, è riuscito di fatto a fare una vera e propria impresa. Basterà per il passaggio del turno? No, la vediamo complicata per i cechi.
I francesi di Paulo Fonseca sanno benissimo che il due a uno subito nel match della scorsa settimana non è un risultato complicato da ribaltare. Anche perché le qualità – e di certo non lo scopriamo noi – sono tutte e favore della truppa dell’allenatore portoghese che, tra le altre cose, è una squadra che la scorsa stagione l’ha finita con un grandissimo rendimento interno. Tutto questo lascia presagire ad una rimonta che è decisamente alla portata della squadra di casa, che non dovrebbe avere nemmeno chissà quali grosse difficoltà a ribaltare il risultato.
Come vedere Lione-Sparta Praga in diretta tv e in streaming
Lione-Sparta Praga è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
In una gara da almeno tre reti complessive, il Lione si prenderà non solo la vittoria ma pure il passaggio del turno. Dubbi noi non ne abbiamo nemmeno uno.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Lione-Sparta Praga
LIONE (4-3-3): Greif; Ouedraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Tessmann; Duranville, Himbert, Boudache.
SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Mercado, Sorensen, Sevinsky, Suchomel; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Brunes.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus