Pronostico Lione-Sparta Praga: il sogno finisce subito

Lione-Sparta Praga è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

C’è sempre una prima volta ed è successo nel match d’andata, quando lo Sparta Praga, che non aveva mai battuto il Lione nella sua storia, è riuscito di fatto a fare una vera e propria impresa. Basterà per il passaggio del turno? No, la vediamo complicata per i cechi.

I francesi di Paulo Fonseca sanno benissimo che il due a uno subito nel match della scorsa settimana non è un risultato complicato da ribaltare. Anche perché le qualità – e di certo non lo scopriamo noi – sono tutte e favore della truppa dell’allenatore portoghese che, tra le altre cose, è una squadra che la scorsa stagione l’ha finita con un grandissimo rendimento interno. Tutto questo lascia presagire ad una rimonta che è decisamente alla portata della squadra di casa, che non dovrebbe avere nemmeno chissà quali grosse difficoltà a ribaltare il risultato.

Come vedere Lione-Sparta Praga in diretta tv e in streaming

Lione-Sparta Praga è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, il Lione si prenderà non solo la vittoria ma pure il passaggio del turno. Dubbi noi non ne abbiamo nemmeno uno.

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Le probabili formazioni di Lione-Sparta Praga

LIONE (4-3-3): Greif; Ouedraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Tessmann; Duranville, Himbert, Boudache.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Mercado, Sorensen, Sevinsky, Suchomel; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Brunes.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0