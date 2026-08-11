Pronostico Bodo/Glimt-Royale Union SG: altra partita scoppiettante

Bodo/Glimt-Royale Union SG è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Ve lo avevamo detto che sarebbe stata una partita scoppiettante. Da GOL. E così è stato. Il tre a tre della scorsa settimana regala ovviamente la possibilità al Bodo/Glimt di prendersi un altro pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. E lo sappiamo come i padroni di casa, anche per quello che hanno fatto vedere lo scorso anno, siano davvero i favoriti.

Ora, il pareggio che i norvegesi hanno trovato nei minuti finali del match dimostra che non c’è solo la tecnica, ma c’è anche la forza mentale di riuscire a rimanere dentro la partita. E non mollare fino all’ultimo minuto. Il Bodo, nella sfida in programma nella serata di martedì, non dovrà avere chissà quale forza per portare a casa il risultato, ma deve avere solamente la qualità che ha dimostrato diverse volte di possedere. Inoltre, il Bodo, nelle partite ufficiali non perde da 12 volte di fila. E in casa fa sempre paura: non dimentichiamo che la passata annata ha battuto il Manchester City ma pure l’Inter. Non le ultime arrivate. Insomma, arrivando alla fine di questo nostro pronostico, è evidente che per il Royale Union SG ci sarà la parola fine sulla questione Champions League.

Come vedere Bodo/Glimt-Royale Union SG in diretta tv e in streaming

Bodo/Glimt-Royale Union SG è in programma martedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Bodo è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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Il pronostico

Bodo avanti, in una gara da almeno tre reti complessive. I norvegesi in casa fanno paura e la squadra ospite non sembra essere in grado di riuscire a tenere testa. Insomma, una situazione già incanalata.

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Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Royale Union SG

BODO/GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Berg; Auklend, Fet, Hauge; Blomberg, Brynhildsen.

ROYALE UNION SG (3-5-2): Chambaere; Mac Allister, Sylla, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Olaru, Smith; Fuseini, David.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1