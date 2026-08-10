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Pronostico Nec Nijemen-Olympiakos: in trasferta non perdono mai

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Nec Nijemen-Olympiakos è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Lo zero a zero uscito fuori dalla sfida d’andata in Grecia lascia spazio a qualsiasi interpretazione per questa partita. Però, c’è da dire, che gli ospiti non perdono quasi mai quando giocano fuori casa.

Pronostico Nec Nijemen-Olympiakos
Pronostico Nec Nijemen-Olympiakos: in trasferta non perdono mai (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Olympiakos, infatti, nelle ultime sedici partite giocate in trasferta alla fine della passata annata ha perso solamente una volta. Poi dieci vittorie e cinque pareggi per un ruolino impressionante. Inoltre, il Nec, essendo alla prima esperienza in questa manifestazione, potrebbe pagare lo scotto della tensione, cosa che non può effettivamente succedere dall’altro lato del campo. La formazione greca, infatti, è una di quelle abituate maggiormente – soprattutto in questo turno preliminare – ad arrivare in fondo alla manifestazione, o per meglio dire in questo caso di arrivare alla fase a gironi.

La partita d’andata per i greci è stata sfortunata: hanno prodotto tanto nel corso dei 90minuti ma non sono mai riusciti a sfondare. Una situazione – sulla questione del dominio – si potrebbe riproporre nella serata di martedì. E magari anche con qualche gol. 

Come vedere Nec Nijemen-Olympiakos in diretta tv e in streaming

Nec Nijemen-Olympiakos è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Olympiakos è quotata 2.55 su GoldbetLottomatica e a 2.55 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.90 su GoldbetLottomatica e a 1.95 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo un match da vittoria esterna, con poche discussioni. E ci aspettiamo anche una partita con una sola squadra a segno, quella ospite ovviamente, che dovrebbe riuscire a chiudere i giochi. In generale, nonostante lo zero a zero dell’andata, il divario è troppo netto.

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Le probabili formazioni di Nec Nijemen-Olympiakos

NEC NIJMEGEN (4-2-3-1): Crettaz; Pereira, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.
OLYMPIAKOS (4-3-3): Popovic; Saliakas, Retsos, Pirola, Ortega; Scipioni, Garcia; Rodinei, Chiquinho, Martins; El Kaabi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

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