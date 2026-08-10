Pronostico Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva: il ribaltone è servito

Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Diciannove tiri totali dei quali sette dentro lo specchio della porta. Inoltre maggiore possesso palla e una situazione di dominio che, però, ha portato ad una sconfitta. La Stella Rossa, la scorsa settimana contro il Beer Sheva ci ha rimesso le penne ma ha tutte le carte in regola per riuscire a ribaltare l’uno a zero.

I padroni di casa hanno dimostrato senza dubbio di avere una grandissima qualità: quella di essere cinici e di riuscire a chiudere tutti gli spazi o quasi. Ma più che altro è stato il fatto di essere appunto riusciti a segnare in quelle poche occasioni che sono state create. La Stella Rossa davanti ha avuto le polveri bagnate ma rimane una squadra forte, senza dubbio, e con molte possibilità di riuscire a superare il turno. Anzi, a dire il vero, crediamo proprio che ci sarà il ribaltone. Non tanto per quello che si è visto in generale nel match della passata settimana, ma anche per quello che è uno strapotere che in casa può fare la differenza aiutato, inoltre, dal pubblico amico che spingerà senza paura di essere smentiti. Insomma, ci pare che avete intuito pure voi come, questa partita, andrà a finire.

Come vedere Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva in diretta tv e in streaming

Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria della Stella Rossa è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.

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Il pronostico

La Stella Rossa, spinta tra le altre cose anche dal proprio pubblico, riuscirà a prendersi la vittoria e ribaltare la situazione. Il passaggio del turno crediamo non sia minimamente in discussione.

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Le probabili formazioni di Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva

STELLA ROSSA (3-5-2): Matheus; Seol, Uchenna, Veljkovic, Strika; Loizou, Abu Fani, Krunic; Katai, Cham; Arnautovic.

HAPOEL BEER SHEVA (3-4-3): Marciano; Mizrahi, Rotman, Vitor, Baltaxa; Yehoshua, Ventura, Kangwa; East, Zlatanovic, Ahmed.

STELLA ROSSA (3-5-2): Matheus; Seol, Uchenna, Veljkovic, Strika; Loizou, Abu Fani, Krunic; Katai, Cham; Arnautovic.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0